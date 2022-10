Che il vento stia cambiando sul titolo Saipem è abbastanza evidente da quanto accaduto negli ultimi 7 giorni. Innanzitutto ricordiamo che nel corso dell’ultimo anno le azioni Saipem hanno perso oltre l’86% risultando tra le peggiori di Piazza Affari. Tra le aziende a grande capitalizzazione, invece, è stato decisamente il peggiore titolo seguito a ruota da Banca MPS.

Nel corso delle ultime sedute di Borsa aperta, però, la forza del titolo è stata molto importante. Basti pensare che ha guadagnato oltre il 20% a fronte di un mercato italiano che ha guadagnato poco più dl 2%.

Quali sono i livelli di resistenza oltre i quali queste azioni potrebbero ancora salire?

Le indicazioni che arrivano dall’analisi fondamentale

Le indicazioni che arrivano dall’analisi fondamentale sono contrastanti. Da un lato, infatti, il rapporto tra capitalizzazione e fatturato è di 0,2 per l’anno 2022. Un livello non solo inferiore rispetto alla media dei competitors, ma piccolo in assoluto. Dall’altro, invece, il Price to Book ratio esprime una forte sopravvalutazione. Il rapporto prezzo su utili, poi, non può essere calcolato essendo la società in perdita. Se, però, si considera il fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow), le azioni Saipem sono sottovalutate di oltre il 70%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, le indicazioni degli analisti sono abbastanza inutilizzabili. Se si guarda alle raccomandazioni dei 10 analisti che coprono il titolo, infatti, si scopre che il target più ambizioso ad un anno è di 40,48 euro, mentre quello più conservativo è pari a 0,70 euro. Il target medio, quindi, è in area 6 euro per una potenziale sottovalutazione di circa il 650% con una dispersione di oltre il 200%.

Si comprende che investire su un titolo con questo livello di incertezza tra gli analisti potrebbe essere molto rischioso.

I livelli di resistenza oltre i quali queste azioni potrebbero ancora salire: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 6 ottobre in rialzo dello 0,08% rispetto alla seduta precedente 0,7338 euro.

La proiezione in corso è rialzista, ma nel corso della seduta del 6 ottobre ha trovato una forte resistenza in area 0,7424 euro (II obiettivo di prezzo). Il mancato superamento di questo livello potrebbe favorire un ritracciamento fino in area 0,6562 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera sotto questo livello, invece, potrebbe essere un importante segnale di vendita con obiettivo sotto i minimi annuali.

Al rialzo, invece, le quotazioni potrebbero dirigersi verso il III obiettivo di prezzo in area 0,8286 euro.

Lettura consigliata

Dove sono diretti ora i mercati azionari a Wall Street?