Questa di oggi è una torta che non si dimentica. Morbida, aromatica, senza grassi, sarà la gioia anche di chi è sempre attento a mangiare leggero. Ideale per gli intolleranti al lattosio, dato che non presenta ingredienti di origine animale che lo contengono. Inoltre, vedremo che avremo per tutta casa, mentre la prepareremo, il piacere di un profumo inebriante con la soffice torta all’arancia e rosmarino senza burro.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti:

a) 350 gr di farina tipo 0;

b) 4 uova;

c) 150 gr di zucchero di canna integrale;

d) il succo e la scorza di due arance non trattate;

e) 140 ml di olio di semi;

f) 10 gr di rosmarino secco;

g) 1 bustina di lievito per dolci;

h) 1 bacca di vaniglia;

i) 1 pizzico di sale.

Un profumo inebriante con la soffice torta all’arancia e rosmarino senza burro

Mescoliamo, in una ciotola, la farina precedentemente setacciata, con il rosmarino tritato finemente. Poi aggiungiamo la scorza grattugiata di due arance e il sale.

Nel frattempo, montiamo a neve ferma gli albumi. A parte, lavoriamo con una frusta elettrica i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungiamo, al composto di tuorli l’olio, il succo delle arance e i semi di vaniglia. Inglobiamo, poi, un cucchiaio alla volta, la parte secca nella ciotola con la farina, il rosmarino e la scorza di arancia e il sale. Procediamo lentamente.

In questo modo, inglobiamo delicatamente anche gli albumi a neve, sempre con lo stesso movimento, dall’alto verso il basso. Infine aggiungiamo il lievito per dolci.

Inforniamo e prepariamoci a gustare questa fantastica torta

Ora trasferiamo il composto in una tortiera foderata di carta forno. Facciamo cuocere la torta in forno preriscaldato a 180°, per circa 45 minuti. Non dimentichiamo, prima di spegnere il forno, di fare il solito controllo con uno stecchino. In tal modo ci sincereremo della corrispondenza del tempo di cottura, che è sempre un’indicazione orientativa, visto che di fatto ogni forno è una piccola storia a sé.

Nulla da eccepire: saremo inondati da un profumo inebriante con la soffice torta all’arancia e rosmarino senza burro. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della buonissima torta paesana.