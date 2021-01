Tipica della Brianza, quella odierna è la preparazione dolce dei panettieri del luogo che riciclavano biscotti e pane. Ecco perché questi due ingredienti, insieme o anche uno solo dei due, non possono mancare in questa ricetta.

Così come immancabili saranno il latte e il cioccolato, in ogni sua forma: a scaglie, in polvere, a gocce. Non a caso, la torta in questione è anche chiamata torta di pane, o torta di latte o torta nera.

Come tutte le ricette della tradizione basate sul riciclo, non esiste una ricetta unica di torta paesana. Troveremo una versione per ogni famiglia, magari anche una per ogni momento, in base agli ingredienti di cui si dispone.

In ogni caso è il dolce perfetto per la colazione, per la merenda, o come fine pasto. Ideale, ancora, per soddisfare in ogni momento della giornata quella voglia improvvisa di dolce e di qualcosa di buono. Ecco allora perché la torta paesana è il dolce dei ricordi e delle carezze dal gusto e profumo inconfondibili.

Vediamo cosa ci occorre in cucina

Ingredienti:

a) 400 gr di pane raffermo;

b) 1 litro di latte;

c) 200 gr di amaretti;

d) 100 gr di pinoli;

e) 100 gr di cacao in polvere;

f) 50 gr di burro;

g) 50 di uvetta;

h) 2 uova;

i) 1 bicchierino di liquore anice;

l) un pizzico di sale.

Prepariamo la nostra torta paesana

Tagliamo a piccoli pezzi il pane raffermo e riponiamolo in una ciotola capiente ad ammorbidire con il latte, per circa un’ora. Trascorso questo tempo, quando il pane avrà assorbito il latte, schiacciamo il tutto con una forchetta e mescoliamo ad amalgamiamo bene.

A questo punto mettiamo l’uvetta a macerare nel liquore di anice e sciogliamo il burro a bagnomaria. Quindi a parte lavoriamo con una frusta elettrica le uova e lo zucchero. Poi riduciamo quasi in polvere gli amaretti.

Adesso uniamo, al composto di pane, gli amaretti sbriciolati, il burro, l’uvetta e il liquore in cui ha macerato. Aggiungiamo i 2/3 dei pinoli e il cacao, infine le uova lavorate con lo zucchero e il pizzico di sale. Mescoliamo ed amalgamiamo il tutto, regolandoci per ottenere la consistenza giusta del composto che dovrà risultare cremoso. Nel caso il composto dovesse presentarsi troppo denso e consistente, aggiungiamo del latte.

Imburriamo e infariniamo una tortiera di 26 cm di diametro e versiamoci il tutto. Finiamo in superficie con i restanti pinoli e cuociamo la torta in forno preriscaldato statico a 180°, per circa 1 ora.

Il dolce sarà pronto quando visibilmente comincerà a staccarsi dal bordo della tortiera. Una volta raffreddata, prepariamoci a gustare, in ogni momento della giornata, la torta paesana. È il dolce dei ricordi e delle carezze dal gusto e profumo inconfondibili.

Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della torta contadina di mele e con pane e cannella, per una dolce colazione, tipica d’altri tempi.