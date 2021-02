Si porta a spasso il cane e per far i bisogni ci mette un pochino? È tutto normale, ma cosa significa e perché è importante lasciarlo fare? Non bisogna riportarlo subito in casa, ma è necessario aspettare che faccia tutto.

Il cane va spesso portato fuori. Sia perché in questo modo è libero di andare in bagno, sia perché ha bisogno di fare del movimento. Per alcuni tipi di razze il movimento, la corsa, lo stare all’aria aperta è fondamentale. Ci sono infatti alcuni animali che almeno una volta al giorno devono correre liberamente. Sono un po’ come gli esseri umani: ci sono quelli che amano il divano e quelli che amano fare sport.

Se il cane impiega tanto tempo a fare i bisogni ecco cosa significa

Vediamo allora precisamente cosa significa e perché è importante lasciar fare se il cane impiega tanto tempo a fare i bisogni. Anche perché se non la fa in strada, è possibile che la faccia in casa. E sicuramente è meglio fuori che dentro. Il cane quando viene portato a spasso annusa il terreno e le piante. E proprio quando pensiamo che sia arrivato il momento di fare i bisogni, Fido cambia idea. Sembra quasi che lo faccia apposta, ma non è così. Se il cane impiega tanto tempo a fare i bisogni ecco cosa significa, e a svelarlo è uno studio.

Lo spiega la scienza

Uno studio, pubblicato su Frontiers in Zoology ha analizzato per due anni di fila il comportamento di 70 cani di 37 razze. E dallo studio è emerso che i cani prima di fare i loro bisogni li allineano al campo magnetico terrestre. E c’è di più, perché dallo studio è emerso che i cani preferiscono l’asse nord-sud e non quello est-ovest. Ecco quindi perché il nostro cane ci mette un po’ a fare i bisogni. Sta semplicemente cercando il giusto allineamento terrestre. E noi dobbiamo avere solo pazienza.

Approfondimento

