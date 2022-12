Un prodotto orientale derivato dalla soia sembrerebbe perfetto per la salute

Se siamo alla ricerca di un alimento ricco di benefici e proprietà, dobbiamo assolutamente leggere di questo cibo orientale molto particolare.

Molte volte per stare meglio ci rifugiamo nei farmaci, cercando quello perfetto per stare meglio. In realtà esistono numerosi alimenti, definiti nutraceutici, che servono proprio per questo. Grazie alla loro composizione, ai loro valori nutrizionali, sarebbero perfetti per il nostro corpo. Per questo motivo oggi parleremo del miso.

Cos’è il miso?

È uno dei derivati fermentati della soia. Nella cucina orientale è molto utilizzato. Possiamo dire essere un alimento a base di legumi oppure cereali, e rientra tra i cibi probiotici. Ha un colore che varia dal giallo al bianco e ha una consistenza densa e cremosa. Esistono diverse tipologie di miso:

miso di soia;

miso di riso;

miso bianco;

miso di orzo;

miso di lenticchie.

Valori nutrizionali del miso

100 g di miso apportano 197 kcal. Possiamo dire che non rientra proprio tra gli alimenti più dietetici e meno calorici. Però nonostante questo è considerato un ottimo alimento. Gli altri suoi valori nutrizionali sono così suddivisi:

13 g di proteine;

6 g di grassi;

23 g di carboidrati;

6 g di fibre.

Un prodotto orientale derivato dalla soia sembrerebbe adatto per tante cose

Già il fatto che presenta circa 13 g di proteine è davvero un’ottima cosa. Questo perché rientra tra gli alimenti definiti proteici. Di conseguenza può essere consumato da chi decide di fare una dieta più proteica rispetto al solito, magari per mettere massa muscolare. Soprattutto gli sportivi potrebbero essere interessati a riguardo. È ricco anche di lactobacilli che mantengono sana la nostra flora intestinale.

Perché fa bene al nostro corpo?

Il suo consumo è stato correlato ad alcuni benefici. Tra questi c’è il fatto che sembrerebbe essere digeribile. Consumare il miso non dovrebbe portare a problemi di digestione, anzi il contrario. Questo è garantito anche dal fatto che parliamo di un prodotto alimentare fatto con la soia. Le proteine della soia vengono generalmente digerite da microrganismi che operano per la fermentazione.

Sembra ottimo anche per chi soffre di colesterolo alto. Le sue caratteristiche e proprietà nutrizionali andrebbero proprio ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo, alzando i valori di colesterolo buono. Di conseguenza è ottimo anche per chi soffre di problemi cardiovascolari. È consigliato anche come antitumorale. La sua assunzione sembra essere perfetta per inibire la crescita di queste cellule malate. Abbiamo detto anche essere ricco di lactobacilli. Infatti il miso proteggerebbe l’intestino, grazie anche alla presenza di fibre. Le fibre consentirebbero di andare con più facilità al bagno e regolare il transito delle feci.

Come si può utilizzare?

In cucina il miso può essere utilizzato in vari modi. In particolar modo, in Oriente, lo utilizzano all’interno di zuppe di riso. Viene anche usato per insaporire piatti di pesce, carne e verdure. Possiamo dire che somiglia un po’ ad una spezia. Dove la mettiamo va a dare un particolare sapore che rende il piatto unico. Quindi in diverse ricette la si può adoperare. Dunque il miso, un prodotto orientale derivato dalla soia, è davvero un ottimo alimento per ridurre alcuni problemi.