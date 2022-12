Idee regalo fai da te per un Natale pieno di regali senza spendere una fortuna

Se si vuole risparmiare e fare regali personalizzati, è possibile attingere a tante idee per realizzare regali di Natale “fai da te”. Scopriamo quali.

Se quest’anno il nostro budget per i regali è davvero basso, dovremmo dare fondo alla nostra creatività. È, infatti, possibile realizzare regali fai da te per Natale, semplicemente prendendo spunto da qualche tutorial. Basterà andare su internet dove rinvenire idee utili per realizzare i nostri regali. Tuttavia, il giusto dono dovrà essere anche ispirato alla personalità del destinatario. Inoltre, c’è da dire che i regali fatti a mano vengono maggiormente apprezzati perchè più sentiti rispetto a quelli acquistati. In più ricorre l’elemento dell’originalità, in quanto ogni regalo da noi creato rappresenta un pezzo unico e inimitabile. Tra i regali fai da te più semplici da realizzare ci sono quelli di cucito. Creare un cuscino, ad esempio, è davvero un gioco da ragazzi. Potremmo scriverci il nome del destinatario con dei bottoni piccoli e colorati. Ma vediamo come.

Come realizzare un dono fai da te di cucito

Per ottenere un cuscino con la scritta, occorre utilizzare un foglio su cui faremo le prove della scritta che vogliamo. Per far ciò, utilizzeremo una matita da sarta. Poi, con ago e filo riempiamo le lettere i bottoni colorati che abbiamo messo da parte. Un altro modo per realizzarlo potrebbe essere quello di utilizzare tanti pezzi di stoffa, anche in jeans, da mettere insieme tipo “toppe”. Altra idea regalo fai da te, davvero originale, è quella di realizzare biglietti di Natale, sempre con il cucito. Il tutto servendoci soltanto di cartoncino e filo.

Nella specie, su un cartoncino rosso tiriamo un filo di cotone bianco a zig-zag. In tal modo, possiamo disegnare un albero di Natale oppure possiamo disegnare un cerchio con un compasso. Poi, lo riempiamo di fili colorati intrecciati tra loro, al punto da ottenere una pallina di Natale con effetto tridimensionale.

Idee regalo fai da te per un Natale pieno di regali ma economico

Altro regalo utile è il portafoto. Talvolta, infatti, molti di noi, pur avendo tutto, mancano questi oggetti pur essi comodi e importanti, cui non si presta molta attenzione. Basta procurarsi una scatola anche delle scarpe e iniziare a strutturare le pagine in modo che diventi un box per contenere le foto degli eventi più importanti, che ci accomunano al destinatario.

È un’idea romantica e sentimentale, in quanto una volta realizzato l’oggetto, vi si possono collocare le foto. Quindi, la migliore opzione sarebbe quella di regalarlo con le foto all’interno, in modo che sia un regalo super-gradito. Insomma, si possono realizzare davvero tante cose con le proprie mani. Basta solo un pizzico di pazienza e la volontà di mettersi alla prova.