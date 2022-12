Idea per unghie natalizie facile e sorprendente da sfoggiare durante le feste

Natale è sempre più vicino, ed è arrivato il momento di scegliere cosa indossare e come fare capelli e unghie. La scelta dello smalto è molto importante e ci sono moltissime tendenze tra cui scegliere. Vediamo allora quali sono e qual è la preferita per il periodo delle feste.

Sempre difficile scegliere il colore nuovo dello smalto. Ogni volta che ci rechiamo dall’estetista per fare la manicure siamo sempre indecise. Magari sappiamo la palette colori e quindi magari vogliamo andare su dei toni chiari, oppure su dei toni scuri.

Altre volte invece sappiamo perfettamente la nuance, che può essere rosa, beige, blu o altro. Ma poi quando arriviamo nello studio e davanti a noi troviamo diverse sfumature di quel colore che avevamo in mente diventa una vera tragedia.

E così iniziamo a pensare e pensare, per poi concludere chiedendo aiuto all’esperto. Magari ci dà qualche consiglio su quale colore va di moda, quali sono le nuove tendenze unghie e possiamo solo che ascoltare.

Sta spopolando moltissimo il trend neon. Quindi unghie effetto super power per le feste di Natale. Ma per farle veramente luminose applichiamo uno strato di colore bianco sulla base dell’unghia, poi il colore che abbiamo scelto. Un piccolo trucco che ci aiuterà ad avere delle unghie super luminose.

Facciamo sempre attenzione quando cuciniamo perché potrebbero sbeccarsi. Quindi se stiamo preparando dei biscotti per Natale, magari lo smalto facciamolo dopo.

Idea per unghie natalizie facile e bella che possiamo fare

Un’idea veramente semplice perché in realtà si usa moltissimo. Ma non la usiamo mai con questa particolare nuance.

Il risultato sarà un’unghia veramente elegante, chic, alla moda e pronta per le feste di Natale. Il colore dello smalto che dobbiamo scegliere sarà nude, trasparente oppure rosino. Possiamo scegliere uno di questi tre. Dipende ovviamente dai nostri gusti e da quello che ci piace.

Una volta che abbiamo scelto il colore, lo stendiamo sull’unghia e aspettiamo che questo si asciughi. Ma ovviamente non finisce qui.

Il french rosso con una leggera linea bianca

Asciutto procediamo con il nostro french. Un segno molto leggero a mezzaluna di colore rosso per celebrare il Natale. Facciamo molto attenzione a come lo facciamo perché deve essere coerente con la forma dell’unghia che abbiamo.

Evitiamo di fare il french troppo spesso, rimaniamo sempre molto leggere. Per finire poi con un pennellino possiamo fare un leggerissima linea bianca a contrasto. Ed ecco che abbiamo creato un bellissimo french per Natale.

Un’idea per unghie natalizie facile e delicata che è veramente perfette per tutte. E per di più è un’unghia che non essendo troppo appariscente non darà fastidio in alcuna situazione. Anzi sarà perfetta sempre. Anche se decidiamo di andare a fare nei passeggiate nei boschi dopo il pranzo di Natale.