Preparare una torta natalizia per i più piccoli con questa ricetta sarà divertentissimo

Se vogliamo preparare una torta dolce e perfetta anche per i più piccoli, dobbiamo assolutamente seguire questa ricetta. Sarà sicuramente un’ottima sorpresa di Natale.

È Natale e dobbiamo fare tanti dolci e menù per il pranzo. Se vogliamo preparare una torta molto semplice ma d’impatto potremmo cimentarci nella realizzazione di questa torta a forma di pupazzo di neve. Tra i vari dolci di Natale tipici che esistono possiamo anche portare in tavola una semplice torta. Stile torta di compleanno, utilizzando il pan di Spagna.

Ingredienti della nostra torta

200 g di farina;

250 g di zucchero ;

; 50 g di burro ;

; 80 g di cacao amaro;

amaro; 450 ml di latte;

1 bustina di lievito.

Per la farcitura invece ci serviranno:

500 ml di panna per dolci;

per dolci; 200 g di farina di cocco ;

; 50 g di zucchero a velo.

Infine, per la decorazione:

250 ml di panna per dolci;

100 g di farina di cocco;

q.b. di caramelle, cioccolato bianco, colorante rosso alimentare.

Vediamo come preparare una torta natalizia per i più piccoli a forma di pupazzo di neve

Iniziamo a lavorare l’impasto, mettendo in una ciotola il burro con lo zucchero. Lavoriamo con le fruste elettriche fino a quando non si saranno ammorbiditi bene tra loro. A questo punto incorporiamo il latte poco alla volta. Successivamente aggiungiamo le farine setacciandole: quindi cacao, farina e lievito.

Composizione

Una volta che il composto sarà “cioccolatoso”, possiamo dividere il composto in due stampi rotondi, da un diametro di almeno 24 cm. Infariniamo e imburriamo. Inforniamo per un tempo di 50 minuti a 170 gradi. Facciamo la prova stecchino per capire se sarà cotta. Sforniamo e lasciamo raffreddare.

Preparazione della crema

Nel frattempo che l’impasto si raffredda, andiamo a montare la panna per dolci a neve ferma. Prendiamo la base e ricopriamo con la panna che abbiamo appena montato. Versiamo poi il cocco e lo zucchero a velo. Sopra il primo disco di base andiamo a sovrapporre l’altro disco e ricopriamo con l’altra panna. Così facendo andremo a formare il corpo del nostro pupazzo di neve. Colleghiamo le due basi sempre con la panna, in modo uniforme. Adesso possiamo continuare con la decorazione.

Montiamo i 250 ml di panna e mettiamo dentro anche la farina di cocco. Così creiamo una crema al cocco. Prendiamo una sac à poche con il beccuccio a stella e ricopriamo tutta la superficie. Ciò che uscirà fuori sono tanti fiocchetti. Ora prendiamo le caramelle per creare gli occhi, il naso e i bottoni. Quindi, in questo caso, compriamo delle caramelle che somiglieranno ad una carota, a bottoni e potremmo usare delle liquirizie per gli occhi.

In una ciotola a parte sciogliamo il cioccolato bianco e mettiamo il colorante alimentare. Con questi andiamo a creare la bocca e la sciarpa. La torta ora sarà pronta per essere consumata. Preparare una torta natalizia per i più piccoli è un’ottima idea. Infatti saranno anche invitati a consumarla per via della forma e delle decorazioni che avrà.