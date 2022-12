Come fare il panettone gastronomico in pochi minuti e con 8 strati golosi

Come fare il panettone gastronomico in pochi minuti-proiezionidiborsa.it

Nel periodo di Natale siamo abituati a comprare e mettere sotto l’albero tantissimi panettoni. Ad alcuni potrebbero non piacere, per la presenza di uvetta e canditi. In realtà, sono diverse le ricette che possiamo fare utilizzando questo alimento. Infatti, potremmo anche fare la versione salata, ottima per gli aperitivi. Vediamo subito come fare

Ingredienti per il panettone gastronomico

Per uno stampo di circa 750 g ci serviranno:

300 g di farina 0 ;

; 300 g di farina 00 ;

; 250 ml di latte ;

; 2 uova ;

; 100 g di burro ;

; 20 g di lievito di birra ;

; 50 g di zucchero ;

; 1 cucchiaino di sale ;

; q.b. di lattuga ;

; 6 sottilette ;

; 100 g di maionese ;

; 100 g di salmone , eventualmente anche salumi a nostra scelta;

, eventualmente anche a nostra scelta; 100 g di olive verdi ;

; 100 g di pomodorini.

Sembrano tanti ingredienti ma la preparazione è davvero molto semplice.

Come fare il panettone gastronomico in pochi minuti per un’idea antipasto

Il primo passaggio da fare è quello di preparare il panettone salato e, più avanti, ci dedicheremo alla farcia.

In una terrina mettiamo le farine con lo zucchero. Giriamo e facciamo un buco al centro, dove andremo ad aggiungere il latte al cui interno sciogliamo il lievito di birra. Iniziamo a lavorare l’impasto. Quando la farina si sarà amalgamata bene con gli ingredienti, possiamo aggiungere le uova e il burro. Il burro dovrà essere morbido, a temperatura ambiente.

Inizialmente, l’impasto potrà sembrare appiccicoso e umido. Per questo motivo andrà impastato a lungo. Possiamo anche servirci di fruste elettriche se siamo stanchi. Ciò che dobbiamo ottenere sarà un impasto omogeneo, liscio e non appiccicoso.

Dunque, facciamo una palla con l’impasto e lasciamo riposare in una ciotola con un panno sopra, per circa un’ora. Passata quest’ora lo mettiamo nello stampo e dovrà lievitare altre 2 ore. Ricordiamoci di mettere l’impasto in un luogo caldo.

Cottura

Passate le due ore, l’impasto avrà raggiunto quasi l’orlo dello stampo. Spennelliamo con un po’ di latte e possiamo mettere nel forno a cuocere a 180°C per circa 40 minuti. Quando sarà cotto bucherelliamo la base con degli stecchini e lasciamolo raffreddare a testa in giù. Questo servirà per non farlo aderire allo stampo e riuscire a toglierlo con più facilità.

Farcitura

Quando si sarà raffreddato completamente, lo togliamo dallo stampo e iniziamo a tagliarlo a cerchi. Formiamo circa 8 strati.

Adesso possiamo iniziare a farcirlo a strati alternati come più preferiamo.

In questo caso sarà a base di pesce, quindi in un primo strato potremmo mettere l’insalata con la maionese. Successivamente pomodoroni e lattuga. A seguire:

sottiletta e salmone ;

; maionese e olive ;

; pomodori ;

; sottiletta e salmone ;

; lattuga e pomodori.

E così via. Se invece volessimo fare un panettone gastronomico con la carne, potremmo utilizzare degli affettati come la salamella oppure del carpaccio.

Nel caso del panettone gastronomico non dobbiamo assolutamente preoccuparsi degli abbinamenti da fare. L’importante è riempire bene ogni strato per non farlo risultare secco al palato. Ecco come fare il panettone gastronomico in pochi minuti, può essere davvero una buona idea da inserire nel menù natalizio.