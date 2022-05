Anche quest’anno è appena passata la Festa della mamma. Questa occasione però non toglie che la si debba festeggiare lungo tutto l’anno. Quindi oggi proponiamo un piccolo menù molto semplice che riuscirà a conquistare anche i palati più difficili. Ecco dunque un primo piatto semplicissimo ma indimenticabile da portare in tavola per stupire la propria madre e tutto il resto della famiglia. Scopriamo insieme quali sono gli step necessari per portarlo in tavola con facilità.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

100 g di pistacchi di Bronte;

15 g di pinoli;

2 mozzarelle, preferibilmente di bufala;

pepe nero q.b.;

320 g di pasta corta, preferibilmente del tipo rigatoni;

50 g di rucola fresca;

8 pomodori secchi;

olio EVO di ottima qualità q.b.

Un primo piatto semplicissimo ma indimenticabile per fare felice tutta la famiglia con gusto e raffinatezza

In questa preparazione incominciamo a trattare i pistacchi in modo da creare un cremosissimo pesto. Per farlo da zero è necessario possedere un frullatore ad immersione o, in alternativa, un mortaio. Iniziare quindi a sbucciare manualmente i pistacchi e inserirli dentro al mixer, accompagnandoli con la rucola e poi con i pinoli. Incominciare a frullare e incorporare quindi poco a poco a filo l’olio extravergine di oliva per renderlo cremoso. Se non piacesse il gusto molto amaro della rucola, si potrebbe sostituire questo ingrediente con del Parmigiano Reggiano.

Poi, tagliare a fettine sottili i pomodori secchi e metterli per un attimo da parte. Fare lo stesso con le due mozzarelle di bufala. Mettere sul fornello l’acqua della pasta e attendere il bollore. Una volta sopraggiunto, basta buttarci dentro un pugno di sale grosso e poi i rigatoni. Attendere il tempo di cottura indicato nella confezione. Scolare bene, poi unire il pesto e rimestare per spargere la salsa nella maniera più uniforme possibile.

Far passare quindi qualche minuto e aggiungere gli altri ingredienti. Eviteremo così che il calore della pasta fonda la mozzarella e la renda difficile da masticare. Servire con una abbondante spolverata di pepe nero. Se vogliamo fare un menù completo, consigliamo di aggiungere anche degli agretti preparati in questo modo. Se si volesse poi aggiungere anche un dolce per sorprendere i propri famigliari, consigliamo di provare questo facilissimo zuccotto all’ananas che non richiede nessun tipo di cottura.

