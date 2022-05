Una nuova settimana è appena cominciata. Oggi è martedì 10 maggio e ci siamo lasciati alle spalle il weekend durante il quale si è festeggiata la Festa della mamma. Il fine settimana appena trascorso ha visto trionfare ben 5 segni zodiacali. Inoltre, in quest’ultimo periodo, Venere e Giove sono stati dalla parte di questi 3 segni. Come ben sappiamo, gli incessanti movimenti di stelle e pianeti influiscono sulle nostre vite. Ciò significa quindi che, se qualcuno è stato fortunato nei giorni scorsi, non è detto che continuerà ad esserlo anche nel prossimo futuro. Per non avere amare sorprese, sarebbe consigliato dare sempre un’occhiata all’oroscopo settimanale.

Leggendo le previsioni, possiamo infatti avere un’idea indicativa di quale sarà l’andamento dei giorni a venire. In questo modo, potremo anche farci trovare pronti per affrontare eventuali imprevisti, positivi o negativi che siano. L’importante, soprattutto in caso di notizie non propriamente sfavillanti, è non cadere nello sconforto o, peggio ancora, farsi prendere dal panico. È proprio durante i momenti di difficoltà che diventa fondamentale agire con fermezza ed entusiasmo. Ma passiamo ora a vedere come si prospetta la settimana appena iniziata.

Secondo l’oroscopo sarà una settimana da Oscar per il Toro e questi altri 2 segni zodiacali baciati dalla fortuna

Se dovessimo nominare il protagonista della settimana dal 9 al 15 maggio, senza alcun dubbio potremmo dire che si tratta del segno del Toro. Nei prossimi giorni, infatti, la fortuna sarà dalla parte di questo segno, regalandogli grandi emozioni e momenti difficili da scordare. La congiunzione astrale nei confronti di questo segno di Terra è particolarmente buona. Per questo, chi sta pensando a progetti importanti, come un cambio lavoro, deve approfittare di questo periodo. Ogni scelta è destinata a concludersi bene. I successi, soprattutto in ambito professionale, porteranno un cospicuo aumento di guadagni. Molto buona anche la situazione sentimentale, fatta di rapporti solidi e leali.

Ecco quali saranno gli altri 2 segni particolarmente fortunati

Situazione molto simile anche per il segno dello Scorpione, che si troverà ad affrontare situazioni interessanti sia in ambito lavorativo che sul privato. Coloro che hanno un’attività in proprio riscuoteranno grande successo per un nuovo progetto. Sempre nel settore affari, questo periodo è particolarmente propizio per cercare validi professionisti con cui instaurare collaborazioni interessanti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, si prevedono momenti di dolce romanticismo. Soprattutto chi è già in coppia, vivrà la relazione in maniera semplice e libera. Grazie ai benefici influssi di Giove, anche il segno dell’Acquario godrà di una buona dose di fortuna. Tra l’altro, proprio in questo periodo, potrebbero avvenire grandi cambiamenti, sia sul lavoro che in amore. Grazie alle influenze positive, ogni questione od evento avrà esiti favorevoli. Dunque, secondo l’oroscopo sarà una settimana da Oscar per questi 3 segni!

Lettura consigliata

Il 2022 sarà ricco di sorprese per il super favorito Pesci ma la dea della fortuna strizzerà l’occhio anche a questi altri 3 segni zodiacali