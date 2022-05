La prova costume comincia vertiginosamente ad avvicinarsi provocando ansie e terrori in chi ha preso qualche chilo. Però anche in questo caso non bisogna disperare: ci sono infatti tante ricette ottime per le papille gustative che sono anche dietetiche. Oggi parliamo di una di queste che, inoltre, risulta anche facilissima da preparare. Bastano veramente pochi ingredienti per portare in tavola un piatto unico con pochi carboidrati, ricco di verdure e di fibre. Scopriamo insieme come possiamo servirla con gusto e leggerezza.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

2 uova;

1 carota;

40 g di farina di ceci o fecola di patate;

1 zucchina;

1 cipollotto (oppure porro o cipolla);

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

peperoncino in polvere q.b. (opzionale);

40 g di formaggio grattugiato.

Bastano veramente pochi ingredienti per portare in tavola una torta salata di verdure senza sfoglia e ricotta

Per prima cosa è necessario prendersi cura delle verdure. Quindi, prima di tutto vanno lavate una ad una sotto l’acqua corrente per poi rimuoverne le parti di scarto. Una volta completato questo passaggio, affettare il cipollotto a striscioline e metterlo in una ciotola. Pelare poi le carote e grattugiarle con una grattugia a fori larghi. Poi fare lo stesso con le zucchine, strizzandole però con un canovaccio pulito. In questo modo si potrà rimuovere l’acqua in eccesso. Inserire il tutto nella stessa ciotola e sgusciare due uova.

Mescolare bene con una spatola da cucina. Inserire sale, pepe nero accompagnato dal peperoncino in polvere. Se non si amano i gusti piccanti lo si può sostituire con una qualsiasi altra spezia di proprio gradimento. Aggiungere poi anche la farina di ceci per addensare e il formaggio per dare maggiore gusto. Anche in questo caso prediligere quello che piace di più. Abbiamo già spiegato la differenza fra Parmigiano Reggiano e Grano Padano e conoscerla potrebbe portarci poi a sapere cosa aggiungere in questo piatto.

Continuiamo a rimestare e poi inseriamo all’interno di una teglia rotonda. Infornare quindi per circa 30 minuti alla temperatura di 30 gradi. Non essendoci fonti di carboidrati, consigliamo di affiancarne una. Per questo fine potrebbero essere ottime le patate al forno. Abbiamo già spiegato come portarle in tavola grazie a questi procedimenti scientifici che le rendono morbide dentro e croccanti all’esterno.

Approfondimento

Non solo torta pasqualina e ricette con carne macinata e spinaci, ecco una sfoglia salata che spopolerà a grigliate e picnic