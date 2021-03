Da un paio di giorni, grazie all’equinozio, siamo pienamente entrati nella stagione primaverile. Oltre a goderci i raggi di sole e le fioriture degli alberi, possiamo anche cominciare a gustare le numerose primizie di questo periodo.

Tra marzo e aprile, infatti, possiamo sbizzarrirci comprando diversi tipi di ortaggi. Fra cui cavolfiori, bietole e asparagi. Oggi, però, parliamo di una verdura particolare. Ovvero gli agretti, anche chiamati “barbe di frate”. Questi, oltre alla loro forma particolare, hanno un vantaggio competitivo rispetto alle altre verdure: cuociono in un brevissimo lasso di tempo.

Vediamo insieme, allora, come preparare step by step un contorno di stagione semplice e saporito, pronto in pochissimi minuti.

Ingredienti

La lista ingredienti per circa quattro persone:

500 grammi di agretti;

olio, quanto basta;

pepe, quanto basta;

sale, quanto basta;

sottilette, quante bastano, o in alternativa un qualsiasi tipo di formaggio spalmabile.

Il procedimento

Prendere le barbe di frate e su un tagliere pulito togliere parti di scarto. Una volta completata questa operazione, prendere una ciotola e posizionarla nel lavandino.

Inserire le verdure e metterle a sotto l’acqua corrente per qualche minuto in modo da rimuovere lo sporco residuo. Prendere poi una pentola, riempirla di acqua bollente e metterla sul fornello più grande.

Al bollore, aggiungere una manciata di sale grosso. Aspettare 2 o 3 minuti e poi scolare le barbe di frate. Prendere una padella, ungerla con un adeguato quantitativo di olio e saltare le verdure a fiamma viva.

Aggiustare di sale e pepe e aggiungere le sottilette per rendere tutto il composto cremoso. Aspettare il tempo necessario per sciogliere il formaggio.

Ecco pronto un fantastico contorno che piacerà sia ai grandi che ai bambini.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un contorno di stagione semplice e saporito, pronto in pochissimi minuti. Se si desidera scoprire delle altre ricette salutari e piene di fibre, consigliamo di consultare questo articolo che però ha come protagonista il cavolfiore: “Un contorno di stagione gustosissimo che conquisterà i vostri cari”.