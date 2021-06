Durante il periodo estivo è più che normale avere cali di pressione. Infatti, con il caldo e la spossatezza, questa conseguenza se la aspettano in molti. Per cercare di combatterla dobbiamo stare attenti all’idratazione. E anche all’alimentazione. Infatti, possiamo nutrire il nostro corpo in modo tale che avverta meno gli sbalzi di pressione. Così riusciremo ad affrontare la giornata al meglio, senza paura che qualcosa vada storto.

Un primo piatto estivo e fresco perfetto per combattere i cali di pressione

I nutrizionisti consigliano sempre di consumare determinati alimenti a tavola. Tra questi, ci sono i carboidrati ricchi di fibre, come riso integrale o farro. Inoltre, sono sempre ben accette le verdure verdi e le erbe aromatiche. E anche la frutta può sicuramente dare un aiuto. Perciò, mettendo insieme questi elementi, esce fuori un primo piatto consigliato davvero delizioso. Vediamo nell’esattezza di quale stiamo parlando.

Ecco cosa cucinare per un pranzo che ci farà ritrovare le energie e combatterà la pressione bassa

Per un pranzo davvero ottimo che potrà aiutarci a risolvere questo problema, dobbiamo procurarci pochi ingredienti. Prima di tutto il farro. Poi cerchiamo anche una scatola di piselli, delle zucchine e un po’ di menta. Basterà cuocere il farro e le zucchine, aggiungere i piselli (se vogliamo possiamo ovviamente cuocere anche questi) e spargere le foglie di menta sul nostro piatto. Inoltre, se preferiamo, possiamo lasciarlo raffreddare per un po’.

E alla fine del pranzo un paio di albicocche non potranno che tirarci nuovamente su!

Perciò, abbiamo appena presentato un primo piatto estivo e fresco perfetto per combattere i cali di pressione. Da oggi se dovessimo sentire un calo di pressione, sappiamo cosa cucinare per il nostro pranzo. Questa ricetta, inoltre, è davvero semplice. Quindi non dovremo far altro che prepararla in pochi minuti, gustarla ed essere pronti per una nuova giornata!

