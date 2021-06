L’estate è arrivata e i nostri piedi sono esposti agli sguardi di tutti. Fare una buona pedicure è d’obbligo, non solo per l’estetica ma anche per la salute dei nostri piedi. Non tutte però sanno qual è il prodotto segreto per una pedicure fatta in casa come in un salone di bellezza.

Pedicure in casa come dall’estetista e l’ingrediente segreto nell’acqua per il pediluvio

Per fare una buona pedicure abbiamo bisogno di scrub, limetta, forbici, pietra pomice, smalto trasparente per il coating e smalto colorato a piacere. Prima di tutto bisogna mettere ammollo i piedi in acqua calda. Ed ecco che interviene il nostro prodotto segreto che ci aiuterà a lavorare sulle unghie e sulla pelle. Si tratta del balsamo per capelli.

Le unghie infatti sono fatte di cheratina, proprio come i capelli. Per ammorbidire le unghie e lavorarle meglio, sarà necessario fare un pediluvio in acqua calda con balsamo per capelli per circa 10 minuti. Grazie al balsamo le unghie saranno morbide e pronte per essere tagliate, limate e modellate a nostro piacimento.

Come ammorbidire e levigare la pelle dei piedi

Dopo aver fatto un buon pediluvio è il momento dello scrub. Si può fare con prodotti appositi o mescolando zucchero di canna e olio di oliva, oppure sale grosso ed olio di oliva. Con il composto si massaggiano i piedi facendo movimenti circolari, in modo da togliere la pelle morta.

Con la pietra pomice si potranno rimuovere eventuali calli.

A questo punto, con le forbicine, oltre a tagliare le unghie, si tagliano le cuticole e le pellicine in eccesso. Con la limetta passiamo a limare sia il bordo esterno delle unghie sia tutta la superficie. Infatti, questa azione permetterà di stendere lo smalto in modo uniforme. Quando le unghie saranno della forma desiderata e i piedi ben ripuliti da pelle morta e calli è l’ora di asciugare per bene e stendere lo smalto.

Dapprima si dovrà stendere lo smalto trasparente e solo dopo lo smalto colorato. Una volta asciugatosi lo smalto, si potrà spalmare della crema idratante sui piedi.

Ecco come fare la pedicure in casa come dall’estetista e l’ingrediente segreto nell’acqua per il pediluvio. La nostra pedicure casalinga sarà perfetta come nei migliori saloni di bellezza e senza spendere un euro!

