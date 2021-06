Gran parte del tempo della vita di ciascuno uomo viene trascorsa, quando si è in casa sul letto per dormire.

Dunque non solo deve essere comodo e confortevole ma anche pulito ed igienizzato.

Materassi e cuscini sono un ricettacolo di acari e batteri, fonti di allergie e disturbi respiratori.

Germi che si insinuano nelle fibre e nei tessuti dei materassi e dei cuscini proliferando velocemente.

I cuscini essendo la parte dove viene poggiata la testa assorbono maggiormente il sudore che riesce a penetrare in profondità. Ciò determina la formazione di fastidiosi aloni gialli rendendo i cuscini poco puliti e poco piacevoli alla vista, anche se coperti dalle federe.

Non tutti sanno che per eliminare le macchie di sudore dai cuscini basta questo ingrediente

Non è affatto necessario buttare via i cuscini vecchi e ingialliti, basta semplicemente lavarli nel modo più adatto.

Un rimedio davvero efficace è quello dell’utilizzo del succo limone.

Infatti il limone è noto per la sua capacità sbiancante e disinfettante, oltre a rilasciare un gradevole profumo di fresco e pulito.

La prima cosa da fare è quella di leggere l’etichetta ed accertarsi che il cuscino possa essere lavato in lavatrice.

Fatto ciò bisogna riempire un secchio con 2l di acqua bollente e versare il succo di 5 limoni.

Immergere il cuscino facendo attenzione a ricoprirlo totalmente dell’acqua.

Lasciare in ammollo diverse ore.

Provvedere poi al normale lavaggio in lavatrice, inserendo nel cestello due palline da tennis. Palline che andranno a potenziare non solo l’efficacia del lavaggio ma il loro scuotere renderà il cuscino più soffice e morbido.

Se sono presenti macchie ostinate allora queste potranno essere pretrattate creando una pappetta con bicarbonato e limone. Composto da applicare direttamene sulla macchia strofinando leggermente.

Lasciare asciugare i cuscini in luoghi ben arieggiati e al sole, in posizione orizzontale.

Assicurarsi che l’interno sia ben asciutto prima di utilizzarli.

