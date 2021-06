Un livello alto di glicemia e una pressione elevata possono sicuramente rappresentare un problema per la salute del nostro organismo. Infatti, è fondamentale che questi valori rimangano sempre sotto controllo, soprattutto per non incorrere in malattie spiacevoli e fastidiose. C’è da dire, ovviamente, che un controllo regolare con analisi e visite mediche può certamente aiutarci a mantenere stabile la situazione. Ma anche il cibo può dare il suo contributo.

Questo alimento da 1 euro potrà abbassare glicemia e pressione in un lampo

C’è un cibo in particolar modo, di cui vogliamo parlare oggi, che può aiutarci in questo genere di battaglie. Stiamo parlando della rucola che, all’incirca, paghiamo 1 euro o poco più al supermercato. Infatti, 120 grammi riportano per la maggior parte dei casi questo prezzo, quindi potremo procurarcela senza problemi. Comunque, partiamo prima di tutto dalla glicemia. Uno studio scientifico, infatti, ha dimostrato come la rucola possa effettivamente abbassare i livelli del valore glicemico presente nel nostro sangue. Questo grazie ad alcuni acidi grassi che questa verdura contiene, tra cui per esempio quello azelaico o quello palmitico. Perciò, mangiarla abbastanza spesso durante i pasti potrà certamente aiutarci con questo problema.

La stessa cosa riguarda il livello di pressione che può essere regolato da questa verdura

Pare che la rucola possa aiutarci anche a livellare la pressione sanguigna. Perciò, se il nostro livello è piuttosto alto, mangiare questa verdura sicuramente darà una grande mano. In questo studio, infatti, viene spiegato come la rucola riesca ad abbassare il livello di pressione sanguigna in un adulto, assieme ovviamente ad altre verdure che aiutano il nostro organismo a rimanere in salute. Dunque, ora lo sappiamo per certo. Questo alimento da 1 euro potrà abbassare glicemia e pressione in un lampo.

