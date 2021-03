Un primo piatto delizioso per salutare l’inverno che sta finendo

La dieta mediterranea ha la caratteristica di essere sana, deliziosa e di rispettare la stagionalità degli ingredienti. Questa caratteristica la rende una delle diete migliori per la salute e per l’ambiente.

Oggi vedremo come preparare un piatto delizioso per salutare l’inverno che sta finendo.

Provola e funghi

Il piatto di cui oggi parliamo è delizioso e facilmente realizzabile, se seguiamo i nostri consigli.

Per realizzare questo primo piatto dovremo procurarci del provolone piccante tagliato a scaglie e dei funghi porcini. In assenza di funghi freschi possiamo tranquillamente usare quelli secchi, dopo averli fatti rinvenire a bagno nell’acqua tiepida.

Iniziamo a soffriggere in una padella della cipolla sino a che diviene dorata. Poi possiamo mettere del pepe in polvere e lo lasciamo tostare per tre minuti. A questo punto possiamo mettere i funghi porcini precedentemente tagliati a dadini.

Lasciamo cuocere per un quarto d’ora in modo che i funghi prendano gusto e si cuociano. A questo punto possiamo aggiungere del prezzemolo e il provolone piccante a scaglie. Ora dobbiamo amalgamare il sugo e lasciare ancora cinque minuti sul fuoco.

Mentre prepariamo la salsa dobbiamo occuparci della cottura della pasta. La facciamo cuocere al dente e poi possiamo metterla in padella e farla saltare col condimento. Una variante golosa per i più audaci può essere aggiungere dello speck o della pancetta a dadini assieme al provolone.

La nostra pasta è pronta per essere gustata!

Un primo piatto delizioso per salutare l’inverno che se ne va. Una ricetta perfetta per questo periodo di ultimi freddi è questo primo piatto nutriente e delizioso, in grado di soddisfare anche i palati più esigente. Perfetto per un pranzo domenicale, questo piatto può essere abbinato ad un buon vino rosso come un dolcetto o un barbera.

L’abbinamento è veramente perfetto e possiamo anche proporlo come ripieno per degli agnolotti, se abbiamo tempo e voglia di prepararli.