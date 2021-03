Lo yogurt greco ha in realtà origine in Bulgaria, ma gli Stati Uniti risultano tra i maggiori produttori al mondo di questo prezioso alimento. Esportato e consumato dappertutto, rientra tra i super food che Noi della Redazione abbiamo spesso trattato. Un super food è tale quando possiede specifiche caratteristiche nutritive e si considera fonte di benessere per l’organismo dell’uomo.

La differenza tra lo yogurt greco e quello classico è già visibile al primo sguardo, data la maggiore densità del primo rispetto al secondo. Poi, basta assaggiarne un cucchiaino per notarne la diversità di sapori. Quello greco, difatti, è meno dolce del classico, ragion per cui non tutti li apprezzano allo stesso modo.

Un’altra importante differenza riguarda il loro utilizzo. Difatti, oggi parleremo di tutti i modi di utilizzare lo yogurt greco in cucina per piatti deliziosi e amici della linea.

I mille modi di mangiarlo

A parte per la classica colazione, possiamo utilizzare lo yogurt greco per preparare numerosi piatti sani e buonissimi. Inoltre, forse non tutti sanno che la sua versatilità ne fa un ottimo ingrediente per ricette sia dolci che salate. Cominciamo dal salato.

Durante l’inverno sentiamo il bisogno di pietanze calde e avvolgenti e quindi, cosa c’è di meglio di una deliziosa vellutata? Magari con un’aggiunta di yogurt greco che la rende ancora più cremosa.

Stessa cosa per i risotti. Al posto del burro o della panna, questo yogurt si sposa benissimo con risotti sfiziosi e delicati.

Per non parlare poi delle salse (si pensi alla salsa allo yogurt che ha spopolato con la cucina orientale).

Andiamo adesso al dolce.

In un precedente articolo, si è parlato di come preparare un ottimo tiramisù alle fragole light con lo yogurt greco al posto del mascarpone. Il risultato sarà strepitoso e non toccherà la nostra linea.

Potremmo poi usarlo per preparare dei pancakes o dei frullati proteici e ottimi per la merenda.

Insomma, lo yogurt greco non è soltanto buonissimo al naturale, ma è anche un grande sostituto di creme ipercaloriche per ricette originali e salutari.