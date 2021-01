In che modo risparmiare su frutta e verdura rispettando la stagionalità della natura

In molti si chiedono come si può essere sempre informati su quali sono le verdure e la frutta di stagione. Se compriamo al supermercato non è facile rendersi conto di ciò. Nei negozi, infatti, sono sempre disponibili molti ortaggi e frutti indipendentemente dalla stagionalità. Questo è reso possibile sia dalla coltivazione in serra che dall’importazione da paesi dell’altro emisfero.

Esiste un modo che ci permette di risparmiare su frutta e verdura rispettando la stagionalità della natura.

La ruota delle stagioni

Se vogliamo iniziare a consumare prodotti di stagione avremo molti vantaggi. Innanzitutto, avremo verdure dal gusto più intenso e dalle migliori qualità nutritive. Inoltre, risparmieremo in termini di prezzo e di emissioni di CO2. La produzione e il trasporto di questi prodotti è molto costosa in termini economici e di impatto ambientale.

Se non vogliamo più farci ingannare dal banco del supermercato possiamo realizzare una ruota delle verdure di stagione aiutandoci con le tabelle che troviamo facilmente su Internet. Basterà elencare gli ortaggi per ogni mese dell’anno e potremo portarlo sempre con noi per essere sempre informati su cosa comprare.

Possiamo prendere un cartoncino rigido e aiutandoci con un compasso possiamo tracciare un cerchio di diametro 10-15 cm. Poi possiamo dividere il cerchio in 4 sezioni, come le stagioni. Per ogni stagione possiamo eventualmente effettuare un’ulteriore divisione in mesi. Poi possiamo decidere se scrivere oppure disegnare o mettere delle fotografie della frutta e verdura che vogliamo rappresentare. Fatto ciò, avremo un pratico strumento per sapere sempre quali verdure comprare.

Seguendo la naturale produttività della natura dovremo rinunciare alle fragole a Natale o la vellutata di zucca a Ferragosto però in cambio avremo piatti più gustosi e nutrienti.

La ruota delle stagioni è un metodo semplice e facile da realizzare che ci permetterà di risparmiare su frutta e verdura, perfetto per chi vuole avere uno stile di vita a basso impatto ambientale e rispettoso della natura. Qui troviamo altri consigli per azioni responsabili e green.