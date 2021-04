Se siamo appassionati cuochi sappiamo come sia difficile cambiare le ricette classiche più per pigrizia che per altro. La domanda che spesso ci si chiede è: si possono cambiare le ricette classiche della tradizione? Dipende dai punti di vista, ovviamente. In cucina come in tutti gli ambiti ci sono perone più tradizionaliste e persone più aperte all’innovazione.

Noi pensiamo che si possa innovare e sperimentare, se questo rende i nostri piatti più gustosi e nutrienti.

Oggi parliamo di una ricetta per realizzare un primo piatto dal gusto classico ma con qualcosa di assolutamente speciale.

Un risotto con un segreto magico

La ricetta di oggi è una delle più classiche della tradizione del Nord Italia. Il risotto, mantecato e col riso arborio, alla zucca o con i funghi, è il piatto alternativo alla pasta per eccellenza.

Oggi vogliamo proporre un’interessante variante del risotto, che lascerà a bocca aperta tutti i commensali.

La cosa speciale ed insolita di questo risotto è il colore rosa, molto strano da trovare in un primo. La cosa incredibile è che possiamo preparare un risotto rosa senza coloranti artificiali, ora spiegheremo come.

Per preparare il nostro risotto rosa avremo bisogno della barbabietola bollita. Possiamo schiacciare la barbabietola per fare una purea.

Ora possiamo procedere alla preparazione del riso, per prima cosa dovremo tostare il riso in padella. Poi possiamo fare un soffritto, aggiungere gli ingredienti che scegliamo per accompagnare il riso e aggiungere il riso.

Ora dovremo procedere alla cottura, aggiungendo di tanto in tanto il brodo bollente.

A fine cottura subito prima della mantecatura possiamo aggiungere qualche cucchiaio della purea di barbabietola e mescolare: il nostro riso sarà incredibilmente di colore rosa!

Ora non ci resta che servire e aspettare la reazione dei nostri ospiti ala vista del riso di colore rosa!

