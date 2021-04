Tutti amano gli asparagi, una delle primizie più attese e più apprezzate della primavera. Si tratta di un cibo molto versatile, che si può cucinare in un’infinità di modi, dal classico risotto, fino agli asparagi al forno o semplicemente bolliti e conditi con sale e olio. Si tratta di una delle verdure più ricche di nutrienti in assoluto nonché di una grande quantità di fibre.

Ma gli asparagi non fanno lo stesso effetto su tutti noi. Alcuni avranno certamente notato un curioso fenomeno quando si va in bagno dopo aver consumato asparagi. La pipì ha un odore molto particolare, che potremmo definire pungente. Ma ciò che è più interessante, è che gli asparagi non hanno questo effetto su tutti. Soltanto il 40% circa delle persone affermano di sentire questo odore particolare. Ma come mai alcuni non riescono a sentirlo?

Chi riesce a sentire l’odore di asparago nella pipì ha questo talento naturale.

La capacità di percepire l’odore è genetica

Gli scienziati non sono ancora riusciti a identificare con certezza la ragione per cui alcune persone riescono a sentire l’odore di asparago nella pipì e altre no. Ma c’è un’ipotesi. Sembra che questo talento sia semplicemente genetico.

Chi riesce a sentire l’odore di asparago nella pipì ha questo talento naturale: ha i recettori adatti per percepire questo odore. Chi invece non ha mai notato questo fenomeno, semplicemente non ha i recettori adatti per percepire questo odore, ma non è perché non lo produce. Ma come mai l’urina che produciamo dopo aver consumato asparagi ha un odore così caratteristico? La risposta sta in alcuni composti chimici di cui gli asparagi sono ricchi.

L’odore di asparago nella pipì è dovuto all’asparagina

L’odore pungente che possiamo notare quando andiamo in bagno dopo aver consumato asparagi, è dovuto all’asparagina. L’asparagina una sostanza che, quando viene metabolizzata nel nostro corpo, rilascia dei composti dall’odore di zolfo, e sono questi che danno alla pipì il caratteristico odore di asparago.

Ma non lasciamoci scoraggiare dalle conseguenze: l’asparago è un alimento sano e preziosissimo. Purtroppo, è anche costoso. Ecco un modo geniale per utilizzare i fondi degli asparagi troppo duri da mangiare per evitare gli sprechi.