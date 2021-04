Se per molti la cura della persona rappresenta quasi un’ossessione, per tanti altri invece si tratta quasi di un optional. Come in tutte le cose la verità non risiede mai in nessuno dei due estremi, piuttosto sarà possibile trovarla nel mezzo. Infatti se quando la cura estetica diventa un’ossessione bisognerebbe fermarsi un attimo a ragionare, anche quando è completamente inesistente si dovrebbe intervenire. Cercare di mostrarsi più belli in primis a se stessi, e in secondo luogo agli altri, apporta dei vantaggi al nostro benessere fisico e mentale non indifferenti. Sempre, ovviamente, se lo si fa con moderazione ed equilibrio.

Un dettaglio evidente

Del resto i più attenti si accorgono immediatamente se si trovano davanti ad una persona che pone la giusta attenzione alla propria estetica o meno. E il trucco per quest’ultimi è quello di soffermarsi su un dettaglio in grado di dirci molto a riguardo, ovvero le unghie. Infatti l’attenzione e la cura delle unghie sono i primi segnali in grado di trasmettere pulizia o, al contrario, sporcizia. Proprio per questo oggi parleremo di come risolvere uno dei problemi più comuni, riguardanti appunto questa parte del corpo. Vediamo di che si tratta. Infatti solamente in pochi sanno cosa succede se mettiamo le bucce di arancia sulle unghie.

Addio macchie

Purtroppo le unghie sono una parte delle mani che tende a sporcarsi molto velocemente. Basti pensare a tutte le superfici che tocchiamo e, di conseguenza, a tutti i residui di sporco che inevitabilmente vanno a depositarsi sotto di esse. Per non parlare di chi, e sono ancora troppi, convive quotidianamente con il brutto vizio del fumo. Quest’ultimi infatti devono lottare costantemente con le macchie gialle causate dalla nicotina e dalla sigaretta in generale. Ed è proprio per chi si trova in questa situazione che oggi andremo a svelare un rimedio favoloso. Infatti solamente in pochissimi sanno cosa succede se mettiamo le bucce di arancia sulle unghie. Del resto non è la prima volta che presentiamo le ottime proprietà delle bucce di questo agrume.

L’arancia infatti, e ovviamente anche la sua scorza, detiene delle caratteristiche antibatteriche e antiossidanti che, incredibilmente, possiamo utilizzare a nostro favore anche in questo caso. Consigliamo dunque di non gettare via le bucce ma di conservarle e, alla bisogna, strofinarle sulle unghie interessate dalle macchie di nicotina. A questo punto si dovrà attendere qualche minuto e, in seguito, andare a sciacquare il tutto con acqua fredda. Grazie appunto alle proprietà sopracitate, nonché all’importante presenza di vitamina C, le scorze dell’arancia saranno in grado di liberarci dalle macchie sulle unghie. Infatti solamente in pochissimi sanno cosa succede se mettiamo le bucce di arancia sulle unghie. E ora, facciamo anche noi parte di questo gruppo.