A Natale e Capodanno indossiamo questi capi per essere alla moda e brillare a qualsiasi età

Brillare è la parola d’ordine durante le feste. Per farlo saranno sufficienti alcuni pezzi o accessori luccicanti e pieni di paillettes. Da indossare a qualsiasi età per fare un figurone.

Le feste si stanno avvicinando e sarà bene cominciare a pensare all’outfit più adatto per il periodo natalizio. Tutti i dettagli, dal pranzo ai regali dovranno essere scelti con molta accuratezza. Presentarsi al meglio a cene o pranzi ci permetterà di fare bella figura e, soprattutto, di non passare inosservati. Tra i colori più adatti per essere utilizzati durante le feste troviamo il rosso, il verde ma anche il bianco e il nero. Spesso, infatti, sono sufficienti un paio di pantaloni neri per ricreare degli abbinamenti spettacolari perfetti per il Natale. Oggi, però, si andranno a vedere alcuni outfit con paillettes perfetti per Natale ma anche per Capodanno. Semplici da abbinare, si tratta di capi luccicanti e festivi che ci faranno brillare e fare un figurone.

A Natale e Capodanno indossiamo questi capi luccicanti

Per abbinamenti più sobri ci si potrà accontentare di un top in paillettes da accostare ad un paio di jeans o ad una gonna. Per ripararsi dal freddo, poi, ottimo un blazer da portare sotto al cappotto. In alternativa si potrà scegliere un paio di pantaloni in paillettes da abbinare ad un dolcevita bianco e ad un paio di décolleté. Chi preferisce le scarpe basse ottimi degli anfibi. Il total black, si potrà osare con una blusa nera in paillettes o con un paio di pantaloni palazzo sempre in paillettes. Le più giovani, poi, potranno scegliere un crop top colorato e in paillettes da indossare per una festa di Capodanno insieme ad un blazer e un paio di jeans. In questo caso come calzature ottime delle sneakers o un paio di tronchetti. Ancora, un vestito corto in paillettes che ci permetterà di brillare davvero in mezzo alla pista da ballo.

Cosa comprare

I negozi, compresi quelli del fast fashion, sono ricchi di questa tipologia di vestiti e abiti. Non sarà difficile procurarsi qualche pezzo brillante da abbinare magistralmente. Sul sito di Zara è disponibile un vestito lungo nero con paillettes a circa 100 euro. Chi predilige i vestiti corti, invece, potrà scegliere quello a circa 60 euro sempre di Zara. Di Vero Moda sarà possibile acquistare degli shorts neri a circa 38 euro. Corsetti in paillettes della Gestuz a circa 120 euro o il maglione di Motivi a circa 97 euro. Agli abiti, poi, sarà possibile abbinare borse che tutti ci invidieranno. Tra queste la Furla mini crossbody a 195 euro oppure, per chi vuole spendere meno, quella di Parfois a circa 40 euro. Quindi, a Natale e Capodanno indossiamo questi capi luccicanti per brillare tra tutti gli ospiti.