Felicità e sicurezza anche per il proprio cane la notte di San Silvestro grazie a queste idee

Spesso ci si chiede che cosa fare con il cane la notte di San Silvestro e Capodanno. Niente panico, ci sono delle idee straordinarie da mettere in pratica e stare in compagnia e in sicurezza. Ecco quali sono.

Nei giorni di festa, soprattutto a Natale e a Capodanno, non bisogna pensare soltanto a noi stessi e al nostro divertimento. Infatti, in moltissime famiglie italiane, la maggior parte, ci sono animali domestici da accudire e da non lasciare mai soli.

Che cosa fare a Capodanno con il cane, ad esempio? È una domanda da porsi per cercare di trovare una risposta semplice e che possa far stare bene tutti. Se si decide di fare una piccola vacanza occorre scegliere dei posti in cui sono ammessi gli animali.

Oppure, vediamo qualche idea per garantire felicità e sicurezza per il proprio cane la notte di San Silvestro. È il momento in cui tutti si riuniscono per il gran cenone, con tutte le pietanze pensate e organizzate. Anche i nostri piccoli amici hanno diritto a stare bene e trascorrere un bel Capodanno.

Ricordiamo che per loro i botti sono terribili. Non fanno altro che spaventarli a morte nel vero senso della parola. Ci sono animali che scappano, che corrono dei rischi enormi per la loro vita e ci sono cagnette in gravidanza che potrebbero perdere i cuccioli.

Felicità e sicurezza anche per il proprio cane a Capodanno: cosa fare con lui

Molte persone per il Capodanno vogliono festeggiare nella propria casa, magari chiamando un gruppo ristretto di persone. Oppure, c’è chi vuole spostarsi ma non sa come fare con il piccolo pelosetto.

Niente paura, ecco qualche consiglio pratico su come agire:

ritrovo a casa : per il cane andrà benissimo rimanere nel suo ambiente, ma attenzione alle persone estranee a lui che potrebbero spaventarlo; meglio fargli qualche carezza in più, così come controllarlo e coinvolgerlo a stare in compagnia;

: per il cane andrà benissimo rimanere nel suo ambiente, ma attenzione alle persone estranee a lui che potrebbero spaventarlo; meglio fargli qualche carezza in più, così come controllarlo e coinvolgerlo a stare in compagnia; viaggio : se non si può lasciare a qualche conoscente che si possa prendere cura di lui, ci sono ormai delle compagnie aeree e dei treni che non obbligano gli animali a stare in posti riservati come la stiva;

: se non si può lasciare a qualche conoscente che si possa prendere cura di lui, ci sono ormai delle compagnie aeree e dei treni che non obbligano gli animali a stare in posti riservati come la stiva; SPA: basta fare una piccola ricerca online per trovare molti centri benessere che accolgono anche i cani; questa è una splendida idea per poter unire tutto insieme: un viaggio con il partner o la famiglia senza rinunciare alla compagnia dell’animaletto.

Le scelte possono essere diverse e varie a seconda dei gusti e di quello che si vuole fare per Capodanno. L’importante è fare una ricerca prima, portare il cane in un posto dove sicuramente starà bene.

Che cosa serve per viaggiare con lui

Se si decide di portare con sé il proprio animale domestico, bisogna sapere che cosa portare. Un cane non può viaggiare con noi se non c’è l’iscrizione all’anagrafe canina e se non c’è il suo libretto sanitario. In quest’ultimo devono esserci annotate tutte le vaccinazioni obbligatorie.

In Europa serve il passaporto europeo. Se si esce da questi confini ci si deve accertare quali siano le regole del Paese in cui si deve andare. Oltre a questo, servono medicine suggerite dal veterinario, trasportino, il suo cibo, qualche oggetto a lui familiare.