Vacanze di Natale a pochi passi dall’Italia alla scoperta di luoghi favolosi immersi nella natura

Nelle vacanze natalizie in molti andranno alla scoperta dell’Italia o dei suoi dintorni. Tra questi meritano la Svizzera e le sue piccole ma famose città ricche di storia e con illustri estimatori.

Il mese di dicembre è arrivato e il Natale porta con sé giorni di serenità e di vacanza per quasi tutte le persone. Per trascorrere le festività in modo alternativo si potrebbe decidere di viaggiare alla scoperta di posti più o meno lontani. A seconda del proprio budget, infatti, si potranno scegliere diverse tipologie di meta. Da un lato, in Italia tra le città più gettonate troviamo Bormio, ma anche Perugia e Trento. Per chi, al contrario, predilige l’Europa la meravigliosa Berlino e altre capitali saranno una interessante scoperta.

Rimanendo vicino all’Italia ma spostandosi in Svizzera, ci sarà la possibilità di scoprire centinaia di città favolose. Tra queste la piccola Corsier-sur-Vevey famosa per essere stata scelta dal famoso attore Charlie Chaplin e da altre celebrità come luogo di residenza.

Vacanze di Natale a pochi passi dall’Italia tra montagne e laghi favolosi

Corsier-sur-Vevey è una città svizzera che si trova, precisamente, nel cantone di Vaud. Una piccola città molto famosa, come si scriveva, per essere stata scelta come luogo di riposo da moltissimi personaggi noti. La cittadina si visterà molto velocemente facendo particolare attenzione alla chiesa di San Maurizio risalente all’inizio del 1400. Un vero gioiellino troppo spesso sottovalutato.

Tra le attrazioni maggiori, però, spicca il Chaplin’s World, un museo dedicato al famoso attore Charlie Chaplin. La sede del museo è la casa in cui l’attore visse gli ultimi anni della sua vita. Oggi è possibile farsi una panoramica della vita e della carriera di Chaplin tra cimeli, strumenti musicali, fotografie e tanto altro. Si andrà alla scoperta dell’infanzia dell’attore attraverso ricordi e oggetti personali. I più interessati al mondo del cinema, poi, potranno perdersi all’interno delle stanze dove si troverà una riproduzione dei classici studi hollywoodiani. Immergersi all’interno dei film muti in un viaggio nella filmografia passata. “Tempi Moderni” sarà solamente uno dei film che verranno ricordati all’interno del museo. Ci si potrà, poi, immergere anche nella natura del parco che circonda la villa.

Montreaux

A pochi minuti da Corsier, poi, si potrà andare alla scoperta di Montreaux che sorge sul Lago Lemano. Una città famosa per il Jazz Festival che dalla fine degli anni ’60 allieta questo luogo. Una città famosa anche per via della scelta fatta dal frontman dei Queen che decise di trasferirsi proprio qui.

A Montreaux, poi, ci si potrà rilassare facendo una passeggiata e osservando il meraviglioso panorama. Il lago, infatti, oltre ad essere circondato dalle Alpi offre la vista di castelli e ville da sogno. Oltre a questo, poi, una visita la merita anche la parte storica della città con la sua antica chiesa. Da non perdere, poi, anche il castello di Chillon risalente al XII secolo e, ovviamente la statua di Freddy Mercury. Quindi, potremmo scegliere di trascorrere le vacanze di Natale a pochi passi dall’Italia semplicemente superando il confine.