La maggior parte delle persone ama la verdura estiva, ma anche quella invernale non è da sottovalutare. Ci sono infatti degli ortaggi deliziosi come i funghi, i cavolfiori, i carciofi e la zucca. Ci stiamo però dimenticando un grande classico, parecchio utilizzato nella cucina laziale che, oltre ad essere delizioso, sarebbe anche benefico per la salute. Infatti si può trovare un pozzo di calcio e vitamina C in questo ortaggio di stagione che aiuterebbe a mantenere il peso. Vediamo insieme di cosa si tratta e per quale motivo dovremmo inserirlo nei nostri piani alimentari.

Un pozzo di calcio e vitamina C in questo ortaggio di stagione che aiuterebbe a mantenere il peso

Stiamo parlando delle puntarelle, un grande classico della cucina romana. Generalmente queste vengono condite con le acciughe sott’olio, l’aglio e l’aceto di vino bianco e servite come contorno oppure antipasto. In generale il loro contenuto calorico ridotto le renderebbe perfette per le diete: contengono infatti circa 23 calorie per circa 100 grammi di prodotto. Essendo però particolarmente voluminose queste contribuirebbero a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Il loro alto contenuto di acqua e di fibre potrebbe contribuire poi a regolarizzare l’intestino, mantenendo sotto controllo i livelli di zucchero e colesterolo. Infatti il loro sapore amarognolo aiuterebbe a migliorare la digestione stimolando la produzione dei succhi gastrici.

Il benefico contenuto di questo tipo di ortaggio

Oltre a tutte queste caratteristiche, le puntarelle avrebbero anche dei buoni livelli di vitamine e sali minerali. Fra le prime figurerebbero un ottimo quantitativo di vitamina C, ovvero un antiossidante che può anche aiutare a ridurre gli episodi di tipo influenzale. Questa si troverebber principalmente negli agrumi, soprattutto all’interno delle arance. Però non solo: infatti in pochissimi lo conoscono, ma questo incredibile alimento ha più vitamina C dell’arancia. Per proteggersi dal raffreddore però consigliamo anche la fitoterapia. Infatti questi due potenti alleati naturali sono perfetti per rafforzare le difese immunitarie per l’inverno.

Le puntarelle poi avrebbero anche un buon contenuto di calcio, minerale essenziale sia per la salute di ossa e denti. Infine al loro interno sarebbe presente la vitamina A, sostanza che oltre a rafforzare lo scheletro, aiuterebbe lo sviluppo testicolare negli uomini che ovarica nelle donne. Non sono presenti delle controindicazioni nei confronti di questo elemento, ma è sempre meglio consultarsi con il proprio medico di fiducia.

