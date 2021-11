Molte donne non riescono a fare a meno di truccarsi per uscire, anche semplicemente per fare la spesa. Effettivamente, molte volte diventa un gesto quasi istintivo, ma non sempre applichiamo le giuste tecniche per far risaltare il volto.

Se a 20 anni lo sbaglio non si nota poi così tanto, superati gli “anta”, diventa importante fare le cose per bene. C’è chi ha le palpebre cadenti, anche a causa dei segni del tempo, e deve rimediare applicando correttamente l’ombretto.

Anche se all’apparenza sembrerebbe facile riuscire ad avere un risultato impeccabile, non è affatto così. Per avere un trucco che ringiovanisce, che apre gli occhi e dona fascino al nostro sguardo, esistono delle tecniche ben precise. Ciò che importa è usare pochi prodotti, ma di qualità, seguendo alcuni trucchetti che renderanno lo sguardo intenso ed espressivo.

Occhi grandi a cerbiatta e sguardo profondo e ringiovanito con questo fantastico e semplice make up

Se abbiamo gli occhi particolarmente piccoli, per fortuna il trucco ci aiuta a renderli più grandi e languidi.

Prima di tutto, però, dovremmo usare uno strumento molto utile in questi casi, il piegaciglia. Definire inizialmente le ciglia, prima di applicare il mascara, è un trucchetto da non sottovalutare. Sicuramente dopo le avremo lunghe e non piatte, fattore che renderà gli occhi grandi e lo sguardo più affascinante.

Come le dive degli anni ’50, applichiamo, con una matita kajal nera, una riga nella rima interna e superiore. Mettiamo, poi, la stessa matita anche nella parte inferiore esterna, all’attaccatura delle ciglia, l’effetto sarà stupefacente. Mentre nella parte interna cerchiamo di illuminare con una matita bianca o crema.

Per finire in bellezza, usiamo un ombretto bruno sopra la piega dell’occhio, il resto della palpebra dovrà essere più chiaro, color vaniglia. Le sfumature sulla parte finale dell’occhio, con i toni di ombretto più scuro, saranno la ciliegina sulla torta.

Viso fresco e affascinante

Per risaltare occhi grandi a cerbiatta e sguardo profondo e ringiovanito con questo fantastico e semplice make up, non dimentichiamo mai di usare un buon correttore.

Dovrebbe essere adatto al nostro tipo e colore di pelle, per cancellare la stanchezza e illuminare ancora di più gli occhi. Se abbiamo le borse sotto gli occhi, usiamo qualche trucchetto prima per diminuire l’effetto “panda”.

Cerchiamo di definire al meglio le nostre sopracciglia, scegliendo la forma giusta per noi, questo sicuramente renderà il nostro viso ricco di fascino, giovane e ammaliante. Oltre un leggero fondotinta, applichiamo un blush e un illuminante, meglio se in crema, perché è più adatto a chi ha qualche ruga in più.