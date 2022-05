Nella Gazzetta ufficiale del giorno 3 maggio si è pubblicato l’avviso di nuove selezioni aperte a diplomati e laureati in un’importante agenzia del Nord Italia.

Di solito, siamo abituati ai concorsi che prevedono prove scritte e orali, spesso sostituite da domande a risposta multipla come accaduto durante la pandemia. Sappiamo bene che le selezioni presso gli Enti pubblici stanno tornando alla classica tripartizione tra preselezione, prova scritta e colloquio, ma esistono ancora delle eccezioni. Infatti, i concorsi di cui ci occuperemo oggi prevedono sia un diverso iter selettivo che una particolare forma contrattuale. Ci riferiamo alle posizioni aperte presso l’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale di Torino, alla ricerca di 16 nuove unità.

Vediamo i dettagli della selezione, come presentare la domanda e quali fasi superare per vincere questa bella opportunità.

Il Piemonte seleziona giovani laureati senza prove scritte e diplomati di tutte le età a tempo indeterminato, occhio ai dettagli

Iniziamo dalla suddivisione dei 16 posti, così ripartiti:

5 istruttori amministrativo contabili di categoria C1;

5 istruttori tecnici di categoria C1;

1 funzionario amministrativo contabile di categoria D1;

2 funzionari ingegneri/architetti di categoria D1;

3 funzionari data analyst di categoria D1.

Per i 10 posti di istruttori categoria C è possibile partecipare con il solo diploma quinquennale, diversamente dai concorsi per i funzionari di categoria D.

Oltre a questa precisazione, bisogna farne un’altra molto importante e relativa ai contratti da stipulare una volta assunti. Infatti, le 10 unità si intendono a tempo indeterminato, mentre i 6 posti per laureati prevedono contratti di formazione e lavoro di 24 mesi.

Fatta questa premessa, andiamo ora al processo di selezione indicato per ciascun profilo.

Invio della domanda e prove d’esame

È possibile candidarsi ai concorsi in oggetto entro e non oltre il prossimo 2 giugno, seguendo le indicazioni riportate all’apposita pagina internet.

Iniziamo con i 2 profili di categoria C, per cui si richiede il diploma quinquennale e la patente di tipo B, oltre ai requisiti generali.

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere con un’eventuale preselezione, a cui seguirà una prova scritta ed un colloquio orale. Per gli aggiornamenti sulla comunicazione delle date d’esame, si consiglia di monitorare il link sopraindicato.

Per quanto riguarda i contratti di formazione e lavoro, è qui che la selezione avverrà in modo differente. Innanzitutto, i bandi sono riservati ai giovani che non hanno superato i 32 anni non compiuti, senza eccezioni a tale limite. Inoltre, la classica preselettiva con domande a risposta multipla è rimpiazzata dalla valutazione dei titoli. Accederanno alla successiva ed ultima fase i primi 30 candidati che otterranno il miglior punteggio, più eventuali ex aequo.

Questo secondo step consisterà in un colloquio orale con la commissione esaminatrice, senza alcuna prova scritta.

Il Piemonte seleziona giovani laureati under 32, potremmo approfittarne se siamo alla ricerca di un buon impiego, anche a tempo determinato.

Approfondimento

Mancano 6 giorni alla chiusura delle candidature presso questa grande azienda italiana aperte ai diplomati in possesso della patente