Con l’aumento del costo della vita chissà quante volte abbiamo pensato di mollare tutto e andare via in un posto dal clima mite e soleggiato. Ma se non siamo tanto amanti dell’estero, non occorrerà necessariamente andare oltre i confini. Anche l’Italia offre tante località che non hanno nulla da invidiare al resto del Mondo, dove si vive bene e i costi sono ancora mantenuti. Peraltro sono anche tanti gli stranieri che rimangono incantati dai nostri paesi e decidono di trasferirvisi.

Se amiamo il sole sembra proprio che questa ridente città italiana, situata sulla costa orientale della Sicilia faccia al caso nostro. Infatti è stata eletta città con più giorni di sole secondo un’indagine sul clima. In particolare sono state calcolate 343,83 ore di sole in media al mese. Quindi se desideriamo un clima mite tutto l’anno sembra proprio che questa città faccia al caso nostro. Si tratta di Siracusa, considerata una delle città più belle d’Italia da tanti stranieri che la scelgono come meta dei loro tour europei.

Eletta città con più giorni di sole è amata da giovani e stranieri anche per la movida e il mare splendido a poco prezzo

Questa splendida città, posta sulla costa sud orientale della Sicilia, offre tantissime cose da vedere grazie al suo incredibile patrimonio storico. Infatti ha una storia millenaria, in quanto è stata una delle città più vaste dell’età classica, primeggiando per ricchezza e potenza con la splendida Atene. In virtù delle ingenti ricchezze storiche e artistiche, nel 2005, è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, insieme alle Necropoli Rupestri di Pantalica. Una volta giunti a Siracusa non potrà infatti non ammirarsi la parte più antica e affascinante della città, l’Isola di Ortigia.

È considerata il centro storico della città dove si ergono numerosi e antichi palazzi, nonché resti di alcuni importanti templi. Sulla parte elevata dell’isola infatti sorge il Duomo di Siracusa che incorpora quello che fu il principale tempio dedicato ad Atena. La sua bellezza lo ha reso uno dei beni protetti dall’UNESCO. Piazza Duomo è peraltro uno dei centri nevralgici della città pieno di movida e giovani. Non si potrà poi non rimanere meravigliati dalla Fonte Aretusa, uno specchio d’acqua all’interno della quale nasce il papiro.

Per chi desidera pertanto trascorrere una vacanza in questo posto ricco di bellezza e di storia questa città è il posto migliore. Quando? In qualsiasi mese dell’anno questa città ci lascerà sempre con gli occhi colmi di meraviglie. Si potranno trovare anche delle strutture di qualità a prezzi convenienti.

Per chi invece ama il clima fresco e montano potrà recarsi in questa località ricca di tantissime bellezze naturali.

Approfondimento

Acqua cristallina, sabbia bianca e paesaggio mozzafiato non sono ai Caraibi ma in questo paese facilmente raggiungibile senza aspettare agosto