La terza settimana di maggio è appena cominciata e siamo esattamente a metà del mese e della primavera. Inizia, quindi, un altro lunedì e, se ci sentissimo particolarmente carichi o, al contrario, già sopraffatti dai troppi impegni, potrebbe essere colpa di stelle e pianeti.

Il cielo di maggio, infatti, è in gran fermento e sembra un’autostrada all’ora dei fatidici rientri. Giove si è spostato in Ariete, Mercurio ha fatto inversione di marcia ed è diventato retrogrado, il Sole a breve illuminerà i Gemelli.

Questi sono solo alcuni dei transiti celesti e ogni minimo spostamento potrebbe proprio avere un effetto sulle nostre vite. A rendicontare questo probabile legame è proprio l’oroscopo e per questa terza settimana appena iniziata avrebbe già individuato segni fortunati e sfortunati.

Settimana da superstar per Gemelli, Pesci e Ariete mentre questi 2 sfortunati segni zodiacali saranno nel mirino di Venere ostile

Il piccolo spoiler contenuto nel titolo avrà già strappato un sorriso a tutti i nati sotto il segno dei Gemelli, dei Pesci e dell’Ariete. Questa, infatti, a detta dell’oroscopo, sarà la tripletta più fortunata della settimana.

I Gemelli recuperano punti e dopo qualche pena potranno finalmente cantare vittoria, forti anche dell’arrivo del Sole. A favorire questo segno, poi, sarà Mercurio che anche se in posizione retrograda porterà buone notizie in ambito lavorativo. In particolare, potrebbe essere il momento giusto per scommettere su quell’idea custodita da tempo nella mente, che potrebbe risolvere un complesso problema.

La ruota della fortuna, però, punterà anche i Pesci. In questo caso sarà il pianeta Marte a rendere favorevoli le sorti di questo segno d’acqua che avrà grinta da vendere. L’amore sarà la sua sfera fortunata e soprattutto i single diventeranno inarrestabili, riuscendo finalmente a conquistare un posto d’onore nel cuore del proprio flirt.

Infine, sarà anche una settimana da superstar per l’Ariete, rinvigorito dal transito di Giove e astro splendente dell’oroscopo per il mese di maggio. Si tratta, quindi, di una grande riconferma per un segno che in questa terza settimana continuerà a imporsi come lo “zio Paperone” del gruppo. In particolare, vista la dedizione, a lavoro potrebbe arrivare qualche promozione ancora più remunerativa.

Nel mirino di Venere

Le cose, però, potrebbero non andare così bene per altri due segni dell’oroscopo e cioè Cancro e Bilancia. A metterci lo zampino sarà proprio Venere, che fino a venerdì potrebbe complicare la vita di coppie e single.

Per le prime si prospetterebbe qualche accesa discussione mentre per i secondi incontri non proprio fortunati. Tuttavia, qualche sorpresa potrebbe arrivare tra sabato e domenica, quando finalmente dovrebbe tornare il sereno.

