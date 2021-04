La banana è il frutto tropicale originato dal banano. È il frutto più consumato per le sue proprietà benefiche, ma soprattutto per la sua versatilità e per il suo inimitabile gusto.

Il frutto e le proprietà

Questo frutto cresce in grappoli chiamati caschi, ed è costituito principalmente da acqua. Ma possiede numerosi oligoelementi al suo interno come magnesio, potassio, calcio, fosforo, rame e ferro, e anche vitamine del gruppo B. È ricca di fibre alimentari, pertanto favorisce il transito intestinale soprattutto se consumata più acerba.

Come tutta la frutta e la verdura essa andrebbe consumata fresca per riuscire a trarne tutti i benefici.

Ha un valore energetico nella media, ma che in un regime ipocalorico va consumata con moderazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In cucina è davvero un frutto estremamente versatile con cui creare numerose ricette ed è un ottimo sostituto delle uova. Adatto dunque alla preparazione di ricette vegetariane e vegane.

È questa la merenda che sta facendo impazzire proprio tutti con quest’ingrediente che tutti abbiamo in casa

Oggi vogliamo proporre una veloce e salutare alternativa per la merenda. Questo snack che possiamo comporre con l’uso della banana e di pochi altri ingredienti è davvero di facile preparazione ed è adatto a grandi e piccini.

Banana ice

Ingredienti:

2 banane;

fragole, cioccolato fondente, mirtilli o frutti rossi, a piacere;

1 cucchiaino di burro d’arachidi o crema spalmabile.

Tagliare la banana a metà e spalmarla con la crema o il burro d’arachidi. Disporre sulla superficie delle banane tagliate i frutti rossi, le fragole a fettine o i cubetti di cioccolato. Riporre in freezer per 2- 3 ore. Tirarle fuori 15 minuti prima di mangiarle.

È questa la merenda che sta facendo impazzire proprio tutti con quest’ingrediente che tutti abbiamo in casa. Uno snack veloce, economico, salutare da provare assolutamente. Per altre ricette da realizzare in pochi minuti è possibile cliccare qui.