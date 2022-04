Altro che la solita torta di mele della nonna ecco una ricetta sofficissima senza farina da mangiare anche quando si è a dieta

La torta di mele anche detta tarte aux pommes, è un grande classico della pasticceria italiana e nel Mondo.

Una torta amatissima dalle nostre nonne che con amore e pazienza la preparavano per addolcire i pomeriggi in compagnia dei nipotini.

Una torta che nel corso dei secoli ha fatto il giro del Mondo divenendo uno dei dolci più amati e copiati. Tanto che ogni Paese propone la sua versione della torta di mele, dall’American pie, allo strudel di mele austriaco, alla crumble pie inglese ad arrivare all’appeltaart olandese e alle tante varianti italiane.

Ad esempio questa insolita e croccante variante impreziosita dagli amaretti. Ma la torta di mele è perfetta anche nella versione muffin o biscotto.

Quella di oggi è invece una ricetta molto leggera e veloce, adatta anche durante un periodo di restrizione calorica. Infatti questa variante è priva di farina ma ricchissima di mele.

Torta di mele senza farina

Ingredienti:

500 g di mele a piacere;

70 g di fecola di patate;

2 uova;

50 g di eritritolo;

50 g di yogurt greco;

10 ml di olio d’oliva;

10 g di lievito;

Cannella q.b.

Procedimento:

In una terrina aggiungere la fecola di patate, l’eritritolo, il lievito, la cannella, le uova, l’olio di cocco, lo yogurt greco e mescolare per bene. Unire le mele precedentemente tagliate sottili e mescolare. In uno stampo da torta precedentemente foderato con carta da forno versare il composto e con l’aiuto del dorso di un cucchiaio livellare l’impasto ed infornare. Cuocere a 180 gradi per 40 minuto. Per verificarne la cottura fare la cosiddetta prova stuzzicadenti. Se la torta dovesse essere ancora leggermente cruda, lasciar riposare in forno spento ma ancora caldo evitando di aprire la porta.

Nonostante la sua popolarità le sue origini invece sembrerebbero incerte. La prima torta di mele sembrerebbe aver fatto la sua comparsa nel lontano 1300, dove però veniva arricchita con l’uso di diversi altri ingredienti come le cipolle e il miele che sostituiva lo zucchero. C’è invece chi afferma che la torta di mele sia nata nella vicina Inghilterra e che abbia poi raggiunto l’America durante il periodo della colonizzazione. Qui avrebbe avuto un gran successo tanto da essere riproposta sotto forma di American pie e da divenire il simbolo della pasticceria americana.

Ma anche se le sue origini sono leggermente incerte, certo è il motivo della sua preparazione, ossia la conservazione delle mele. Le mele cotte infatti duravano per più giorni rispetto a quelle fresche.