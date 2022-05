Per recuperare la forma in vista dell’estate e perdere i chili di troppo, frutta e verdura sono un alimento consigliato da tutti i nutrizionisti. Questi alimenti non solo ci aiutano a ridurre i centimetri del girovita e la pancetta, ma aiutano anche la salute contribuendo ad abbassare il colesterolo.

Per esempio un’insalata a pranzo è un’ottima soluzione per tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. Le insalate sono perfette per il pranzo perché possono essere preparate a casa e possono essere portate facilmente in ufficio. Chiunque può sbizzarrirsi nel preparare questo piatto in modo molto originale e molto velocemente. Per esempio bastano pochissimi minuti per preparare un’insalata a base di polipo, ceci e pinoli a bassissime calorie e con zero colesterolo.

Tra le verdure e legumi da consumare è consigliato sempre utilizzare quelle di stagione. Maggio per esempio è il mese delle fave. In questa stagione è fantastico mangiare le fave crude fresche, oppure cucinarle senza metterle in ammollo. Hanno pochissimi grassi e calorie e sono perfette per fare piatti con poche calorie, come per esempio le fave all’aglio.

Un piatto veloce con zero colesterolo per mantenersi leggeri e in forma a base di una verdura tipica di maggio

Le fave all’aglio sono un ottimo piatto, fresco, ipocalorico e molto nutriente. Questo piatto può essere utilizzato come contorno ma anche come un’originale insalata. Preparare questa ricetta è facilissimo. Per 4 persone servono un chilo di fave sgusciate, 80 grammi di cipolla gialla a pezzi e uno spicchio d’aglio tritato. Serviranno poi 125 g di brodo vegetale, un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un po’ di sale, pepe e un cucchiaino di prezzemolo.

Per la preparazione si comincia a far bollire una pentola d’acqua piena a tre quarti. Quando l’acqua bolle si aggiungono le fave sgusciate e si lasciano in ammollo per 2 minuti. Poi si scolano le fave e si sciacquano. Nel frattempo si fanno soffriggere le cipolle per circa 6 minuti nell’olio a fuoco medio. Poi si aggiunge dell’aglio e si fa soffriggere per 30 secondi quindi si aggiungono le fave e il brodo. Si copre la casseruola e si cuoce a fuoco basso per 15 minuti mescolando di tanto in tanto.

Per controllare le calorie di troppo ecco un piatto veloce con zero colesterolo e che ha solamente 80 calorie a porzione. Inoltre le fave sono ricche di vitamina A, di vitamina C e di vitamina B6. Secondo gli esperti di Humanitas aiutano il funzionamento dell’intestino e potrebbero aiutare a combattere le malattie cardiovascolari e il diabete,

Un segreto per bruciare calorie più velocemente

Una dieta ipocalorica abbinata ad una costante attività fisica potrebbe aiutare a perdere chili molto più velocemente. Fare una camminata tutti i giorni per esempio è un ottimo esercizio. Chi fa una camminata potrebbe adottare 5 trucchi per dimagrire e ridurre più velocemente il girovita. Secondo le linee guida per una sana alimentazione della Presidenza del Consiglio, una normale camminata fa bruciare fino a 3 calorie al minuto. Chi cammina più velocemente potrebbe consumare anche 4 calorie al minuto.

