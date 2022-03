Fra poco inizia la bella stagione. Dobbiamo quindi approfittare degli ultimi giorni di clima fresco per goderci ancora la bontà di alcuni alimenti che si possono solo trovare in tavola in inverno. Per gustarli al meglio spendendo pochi euro, oggi consigliamo di preparare il bordatino alla livornese. Infatti questo è un piatto povero della tradizione toscana ed è perfetto per affrontare un pasto con il sorriso.

Ingredienti

Ci serviranno:

300 grammi di farina di mais gialla;

200 grammi di cavolo nero;

una cipolla bianca di medie dimensioni;

una carota di medie dimensioni;

1 gambo di sedano;

1 spicchio di aglio;

100 grammi di fagioli borlotti secchi;

basilico fresco q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Un piatto povero della tradizione toscana porta in tavola il calore e i sapori antichi delle nostre nonne con gusto e raffinatezza

Prima di tutto è necessario mettere in ammollo i fagioli almeno 12 ore prima della ricetta. Se non si riuscisse a portare avanti questo step però, basta semplicemente scegliere quelli in scatola e saltare anche i successivi passaggi della preparazione. Se però si hanno quelli secchi è necessario cuocerli in un litro di acqua, salando leggermente il liquido di cottura. Aspettare da un’ora a un’ora e mezza fino a che non saranno morbidi e alla fine scolarli. Tenerne una parte e il resto frullarli fino a ridurli a una deliziosa cremina.

Poi pulire l’aglio, sbucciando lo spicchio e togliendo l’anima e fare la stessa cosa con il resto degli ortaggi. Quindi mondare la carota, la cipolla, il sedano e infine sciacquare sotto l’acqua il sedano e il basilico. Tritarli finemente ad uno ad uno. Prendere una pentola e inserire dentro due cucchiai di olio extravergine di oliva e metterli tutti a soffriggere. Mentre questi per 5 minuti si imbiondiscono, prendersi cura del cavolo nero.

Togliere quindi le foglie esterne e tagliare via le parti più dure. Tritarle finemente e unire il tutto a ciò che sta rosolando in pentola. Mescolare bene e aggiungere anche il purè di fagioli. A questo punto aggiungere l’acqua di cottura dei legumi fino a coprire tutto. Attendere che il liquido arrivi a ebollizione e poi salare. Tuffarci poi dentro la farina a pioggia e continuare a rimestare energicamente affinché non faccia grumi. Cuocere il tutto per una quarantina di minuti a fuoco dolce, sempre mescolando. Condire infine con dell’abbondante pepe e con un filo di olio.

Lettura consigliata

Calda e avvolgente, questa minestra poverissima e poco costosa è perfetta per salvare la cena in pochissimi minuti