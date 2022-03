Le forchette sono quell’utilissima posata che ci fa sentire più civilizzati. Basti pensare che fino al rinascimento non esisteva e dunque si mangiava con le mani. In seguito, grazie all’attenzione maggiore data all’igiene si è pensato di creare uno strumento che permise a tutti di mangiare senza sporcarsi le mani.

Invenzione tutta italiana, la forchetta è ormai uno dei simboli mondiali dei pasti. Tuttavia, ci potremmo sbagliare se pensassimo che l’utilità della forchetta si esaurisca a tavola. Infatti, la sua forma così particolare e la presenza di alcuni rebbi (detti anche denti) può rivelarsi estremamente utile anche in altre situazioni. Infatti, ecco tutti i modi per usare le forchette anche fuori dai pasti e lontano dalla tavola.

Auricolari e bacheche

Sarà già capitato a tutti di trovare i fili dei nostri auricolari tutti attorcigliati in tasca o in borsa. Per rimediare al problema, quando arriviamo a casa possiamo usare la forchetta per slegare tutti i nodi. Inoltre, possiamo anche annodare i cavi degli auricolari o attorno ai denti più esterni della forchetta o fargli fare dei giri al loro interno.

Inoltre, le forchette che non utilizziamo più in cucina possono diventare dei supporti perfetti per le nostre bacheche. Basta trovare una base solida e incollare la forchetta verticalmente. I denti possono poi fissare dei pezzi di carta su cui scriviamo le nostre necessità quotidiane.

Cambiando luogo e uso, pensiamo anche all’ufficio o alla zona di casa nostra che abbiamo adibito a ufficio. Se prendiamo alcune forchette e le incrociamo tra loro, possiamo creare dei portacarte. Infatti, basterà inserire i fogli tra le forchette incrociate per permetter loro di stare dritti. In questo modo li potremo sempre prendere facilmente.

Ecco tutti i modi per usare le forchette e semplificarci di molto la vita quotidiana

Si possono creare delle piccole lampade davvero molto affascinanti. Basterà disporre attorno alla lampadina alcune forchette e legarle tra loro con della colla vinilica trasparente. In questo modo si potranno creare dei fantastici giochi di luce che creano facilmente un’atmosfera molto intima. Se vogliamo migliorare ulteriormente la lampada, possiamo anche colorare le forchette di argento o d’oro.

