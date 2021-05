L’impasto della pizza, nonostante contenga pochi ingredienti, è un prodotto che può avere non poche insidie per la realizzazione. Ma una volta che s’impara il dosaggio giusto e i tempi di lievitazione, è possibile sbizzarrirsi con mille ricette di successo. Dalla pizza gourmet, quella fritta, calzoni, fagotti, focacce, brioscine, zeppole, quest’impasto suggerisce mille idee per la preparazione di piatti dolci e salati. Le materie prime, per un buon risultato, devono essere adeguate e di qualità, ma sono importanti anche il momento della manipolazione e della lievitazione dell’impasto. Anche la cottura deve essere impostata a temperature alte e con forno preriscaldato. Certo per mangiare una pizza a cena ci vuole del tempo e non si può improvvisare all’ultimo momento. Ma se si ha desiderio di pizza e non si ha tempo e voglia di fare l’impasto, ci sono delle ottime alternative da sostituire alla classica ricetta.

Vediamo come preparare un piatto goloso, veloce ed economico: è la pizza pronta in 2 minuti senza utilizzare impasto.

Crackers a pizza

I crackers siamo abituati a mangiarli quando proprio non si hanno altre opzioni per merenda o a volte per sostituire il pane ai pasti. Sono uno di quegli alimenti senza infamia né gloria, ma se si sostituiscono all’impasto della pizza, saranno saporiti come non mai. Da consumare come stuzzichino o pasto completo, questo dipenderà dalle dimensioni del piatto, come se fosse una vera pizza.

Basterà metterli molti vicini, anche accavallati, sulla teglia scelta foderata di olio. Si potranno condire a piacere, ad esempio con pomodoro, mozzarella e qualche foglia di basilico.

Mettere in forno per pochi minuti a circa 180°, per far sciogliere il formaggio e scaldare per bene tutto, poi sarà pronto da magiare.

Ma questa tecnica si può benissimo adottare anche per altre basi, in modo da non perdere tempo ed avere il sapore e gusto che cercavamo. Lo stesso procedimento in forno andrà bene anche usando le piadine o del pane raffermo. Ben condite e infornate avranno un aspetto invitante, tutto avendo usato davvero poco tempo e fatica.

Un piatto goloso, veloce ed economico è la pizza pronta in 2 minuti senza utilizzare impasto, da provare per uno spuntino o una cena da improvvisare all’ultimo momento.