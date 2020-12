Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I calzoni fritti tipica ricetta napoletana, si mangiano per strada, bollenti e squisiti. Chi visita Napoli deve assaggiare il calzone fritto. Nel tempo questa ricetta si è evoluta con tantissime varianti, una più buona dell’altra. Ma la ricetta dei calzoni fritti alla napoletana facile e veloce prevede ingredienti semplici con un ripieno di ricotta e salame. Ecco la ricetta tradizionale.

Pasta base per la pizza

Prima della ricetta dei calzoni fritti bisogna preparare una pasta di pane per pizze fatta in casa con i seguenti ingredienti:

a) 400 gr di farina;

b) un dado di lievito di 25 gr;

c)un cucchiaino di zucchero;

d) acqua quanto basta;

e) 120 gr di patate;

f) sale a piacere.

Fare lessare le patate, sbucciarle e passarle nello schiacciapatate. Sciogliere il lievito in mezza tazza d’acqua tiepida con un cucchiaino di zucchero. Disporre la farina a fontana e porre al centro le patate, il sale, il lievito e impastare aggiungendo l’acqua tiepida se necessario. Lavorare e ottenere una pasta morbida.

Ricetta dei calzoni fritti alla napoletana facile e veloce

Ecco gli ingredienti per il ripieno di otto calzoni fritti:

a)250 gr di fiordilatte;

b) 200 gr di ricotta;

c)100 gr di salame napoletano;

d) prezzemolo tritato;

e) tre cucchiai di parmigiano;

f) due uova;

g) basilico;

h) sale e pepe a piacere.

Preparazione

Dividere la pasta in otto pagnottelle, coprire e lasciare crescere. Quando, saranno cresciute, spianatele sottilmente a disco, e riporle su un panno infarinato.

Nel frattempo, stemperare la ricotta con le uova, aggiungere il pepe, il sale, il prezzemolo, il parmigiano. Tagliare a dadini il fiordilatte, il salame e unirlo al composto. Amalgamare il tutto.

Su ogni tondo di pasta disporre un po’ di composto e piegare la pasta a metà, come un panzarotto facendo aderire bene i bordi, marcandoli con i denti di una forchetta.

Friggere i calzoni in olio bollente finché non diventeranno dorati. Sgocciolarli e riporli su carta assorbente, tenerli in caldo finché non saranno tutti pronti. Servire ben caldi.