Sembra una sciocchezza ma quando si esce dall’Italia l’igiene è un dilemma. Il bagno e la toilette già sono concepiti in modo diverso. Nelle case francesi e inglesi, come nella maggior parte dei paesi nordici, sala da bagno e wc sono spesso separati.

La cosa che più sconvolge noi italiani è la mancanza del bidet. Fra l’altro questo oggetto fu inventato proprio in Francia grazie a Caterina de’ Medici. Membro della ricca famiglia banchiera fiorentina e futura regina di Francia, se ne fece costruire uno personale. Com’è che dopo Caterina in Francia e in altri paesi non si usa più il bidet?

Usi e costumi diversi per l’igiene e la toilette

In Francia, come anche in America, nel periodo fra le due guerre il bidet venne associato a qualcosa di immorale. Questo perché era presente principalmente nelle case chiuse dalle donne di malaffare. Infatti, era usato per lavarsi e proteggersi da eventuali infezioni. È per questo motivo che si dice che il bidet non venne più usato negli anni.

Gli unici Paesi dove si usa ancora in Europa e nel mondo sono l’Italia, la Spagna e il Portogallo non in tutte le regioni. Anche in America del sud si fa ancora uso di questo oggetto per l’igiene. L’idea per chi non usa il bidet è che con la carta igienica si riesca a pulire tutta la zona interessata. Inoltre, c’è un senso di pudore a toccare e pulire certe zone del corpo con le mani.

La questione si pone però abbastanza preoccupante per chi non è abituato a lavarsi senza.

Come sopravvivere all’estero senza il bidet e 3 consigli pratici per essere puliti anche fuori dall’Italia

Innanzitutto, utilizzeremo più carta igienica e salviette umidificate igienizzanti per lavare le nostre parti intime. Portiamocele sempre dietro e facciamo una buona scorta da tenere in casa o nell’alloggio dove abiteremo.

Un altro metodo consiste nel tenere sempre un piccolo asciugamano da bidet o normale per sciacquarsi dal lavandino. Ebbene sì, può sembrare strano ma una volta pulito perfettamente con la carta igienica, possiamo prendere acqua e sapone dal lavandino. Teniamo un asciugamano a portata di mano per non sgocciolare, e asciughiamo rapidamente. Et voilà, ecco un bidet veloce fatto diversamente.

L’ultimo metodo più lungo ma adottato anche dagli stranieri, è farsi un bidet veloce in doccia o in vasca. Anche se normalmente è fatto sempre al momento di lavarsi interamente. Quindi, ecco come sopravvivere all’estero senza il bidet e con i 3 consigli pratici sopraindicati possiamo essere puliti anche fuori dall’Italia.