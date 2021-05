La comparsa delle smagliature è un problema che affligge molte donne. Durante e dopo una gravidanza, nel periodo della crescita. Ma anche dopo una perdita drastica di peso. È un problema comune che interessa anche gli uomini. Liberarsene una volta comparse non è semplice. Quindi il modo migliore per dire addio alle smagliature è prevenirne la formazione.

Perché compaiono questi fastidiosi segni

Le smagliature sono un inestetismo che si forma a causa della poca elasticità della pelle. Cambi di peso troppo veloci non permettono alla pelle di adattarsi alle nuove forme. Quindi si creano queste cicatrici che non sono altro che una rottura delle fibre di collagene. Si possono formare soprattutto nelle donne in gravidanza. Ma non solo. Se abbiamo una pelle poco elastica e poco idratata può succedere in ogni momento della nostra vita. Dopo un cambio di peso troppo repentino o alla formazione di muscoli.

Come evitare le smagliature senza spendere un patrimonio in creme costose e avere la pelle elastica e senza segni

In commercio sono tante le creme, anche molto costose, che promettono la riduzione delle smagliature. Ma in realtà queste possono agire portando qualche risultato solo su smagliature ancora rosse. Cioè che ancora non sono diventate vere e proprie cicatrici. Per provare ad eliminare quelle bianche è consigliabile chiedere ad un dermatologo. Ma possiamo fare qualcosa per prevenirne la comparsa! Un recente studio ha dimostrato che l’applicazione di oli vegetali previene le smagliature. Ne riduce la comparsa in alcuni casi fino al 71%. L’uso topico di questi oli garantisce l’idratazione della pelle. Ed è proprio perché la pelle è secca e poco idratata che le fibre di collagene si “rompono”.

Quindi cosa usare per prevenirle?

Applicare prodotti idratanti sulla parte interessata. Ogni giorno. Si possono usare delle normali creme idratanti. Oppure agire con oli e burri completamente naturali. Il burro di karité è l’ideale per idratare la pelle. Basta applicarlo ogni giorno sul pancione, sui fianchi o sul seno. Nelle zone che più soffrono dei cambi di peso. Così da idratare la pelle e dire addio alla comparsa delle smagliature!

Ecco come evitare le smagliature senza spendere un patrimonio in creme costose e avere la pelle elastica e senza segni. Basta solo un po’ di costanza. E non avremo più la pelle secca e non dovremo preoccuparci delle smagliature.