Siamo stanchi di cucinare sempre le solite pietanze? Il team di ProiezionidiBorsa è pronto a dare dei consigli su piatti nuovi che delizieranno il palato di tutti a tavola. Oggi ci focalizziamo sul pesce e, in modo particolare, sui calamari e su un piatto ormai tipico della tradizione trapanese: il couscous.

Per chi non lo sapesse, il couscous è un piatto composto da piccoli granelli di semola di frumento cotti in brodo di pesce. Vediamo allora quali sono gli ingredienti che ci occorrono per preparare i calamari ripieni di couscous.

Ingredienti per 4 persone

100 gr di couscous;

500 gr di calamari;

100 ml di acqua;

1 zucchina;

carota 1;

1 cipollotto;

1 peperone rosso;

un bicchiere di vino bianco;

1 spicchio d’aglio;

olio extra-vergine d’oliva;

sale e pepe;

scorza di limone;

timo e menta.

Un piatto estivo a base di pesce facile e gustoso che farà impazzire tutti

Prepariamo il couscous in una ciotola con olio d’oliva e sale e aggiungiamo l’acqua portata ad ebollizione precedentemente. Copriamo con la pellicola trasparente affinché i granelli raddoppino la loro dimensione.

Nel frattempo puliamo i calamari, leviamo le interiora, il rivestimento e la testa e tagliamo i tentacoli che metteremo in una ciotola a parte. Laviamo e peliamo le verdure, quindi le carote, il cipollotto e la zucchina e tagliamo a cubetti. Invece tagliamo il peperone a metà e priviamolo della parte dura e con i semi, dopo di che tagliamo a dadini.

In una padella facciamo il soffritto di aglio e aggiungiamo il cipollotto, poi la carota e il peperone. Lasciamo cucinare un po’ e aggiungiamo la zucchina, il sale e il pepe. Aggiungiamo i tentacoli e lasciamo cuocere un po’ per poi aggiungere il couscous e spegniamo il fuoco. Grattugiamo la scorza di limone o lime e aggiungiamo la menta.

Mettiamo il ripieno dentro i calamari e li facciamo cuocere in una padella con olio d’oliva, sale e pepe girandoli da entrambi i lati. Sfumiamo con il vino bianco. Non appena il vino sarà evaporato, mettiamo i calamari ripieni sul piatto e aggiungiamo un po’ di timo per ultimare il tutto. Ecco un piatto estivo a base di pesce facile e gustoso che farà impazzire tutti.