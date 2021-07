E chi l’avrebbe mai detto che si può gustare un dolce super fresco in pochissimo tempo e senza cottura? Ebbene, oggi la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa stupirà i Lettori con una ricetta unica e deliziosa che farà impazzire tutti. Questo dolce si può mangiare dopo pranzo o dopo cena e anche a merenda. Nono solo è un dolce squisito, ma anche salutare, poiché adopereremo una frutta di stagione e una spezia.

Di cosa stiamo parlando? Del sorbetto al melone e zenzero. Vediamo allora cosa ci occorre per realizzare questo dolce light che piacerà a grandi e piccini.

Ingredienti

Come anticipato, basteranno solo 4 ingredienti:

meloni cantalupo o retato (a seconda di quanti siamo a tavola);

zenzero;

limone;

zucchero di canna.

Solo 4 ingredienti per preparare un dolce fresco e leggero pronto in 15 minuti

Il procedimento per questo dolce è davvero semplice e non richiede tanti minuti, giusto il tempo di ghiacciare il melone. Vediamo allora i passaggi per la preparazione del sorbetto al melone e zenzero.

A seconda delle persone presenti a tavola, tagliamo i meloni esattamente a metà. L’importante è che siano i meloni retati detti anche cantalupo. Se siamo in due, allora un melone basterà, dunque calcoliamo quanti meloni acquistare considerando che uno basti per due persone.

Leviamo tutti i semi e scaviamo per prendere la polpa. Tagliamola a pezzi e poniamola all’interno di una ciotola per poi metterla dentro al freezer per qualche ora. Non appena la polpa sarà congelata, la tritiamo con un po’ di zenzero grattugiato, con il succo di mezzo limone e con un cucchiaio di zucchero di canna. Questo ultimo ingrediente è facoltativo. Quando il composto sarà ben amalgamato, lo versiamo all’interno della buccia che avevamo precedentemente scavato. Il dolce è pronto per essere servito e per deliziare il palato di tutti.

Ecco come bastano solo 4 ingredienti per preparare un dolce fresco e leggero pronto in 15 minuti.

Approfondimento

