D’estate bisogna mangiare leggero ma anche avere sufficiente energia. Ecco un piatto prelibato che soddisferà questi due aspetti fondamentali per una dieta sana e ricca di gusto e sostanze.

La frittata al salmone affumicato e alle verdure si prepara in 15 minuti e ha bisogno di circa 25 di cottura. Vediamo quali sono gli ingredienti da preparare.

Un piatto energetico per una dieta sana a base di salmone e verdure

Per un piatto per 4 persone, con circa 280 kcal ciascuno ecco quali quantità e ingredienti scegliere:

4 fette di salmone affumicato;

2 porri, la parte bianca;

½ insalata a scelta;

6 uova;

25 g di butto;

sale e pepe q.b.

Iniziamo lavando e tagliando i porri in piccoli pezzettini. Nel frattempo facciamo fondere il burro in un piatto da forno nel quale aggiungeremo i porri e ½ bicchiere d’acqua. Facciamo cuocere 15 minuti a 180° in forno cercando di rigirare gli ingredienti regolarmente.

Ultimi 4 passi per preparare la frittata di salmone e verdure

Continuiamo la preparazione sbattendo le uova con sale e pepe. Tagliamo in seguito il salmone in piccole strisce.

Prendiamo l’insalata che abbiamo scelto e laviamola bene dopodiché tagliamo anche questa in strisce non troppo grandi. Infine aggiungiamo l’insalata e il salmone spezzettato nel piatto con i porri che era in forno. A questo punto versiamo anche le uova sbattute e lasciamo cuocere dagli 8 ai 10 minuti per fare in modo che le uova si condensino. A fine cottura lasciamo il forno in modalità griglia per qualche minuto e poi serviamo.

Infine, per la variante di un piatto energetico per una dieta sana a base di salmone e verdure utilizziamo l’halibut o ippoglosso. Questo alimento apporta 685 U.I. di vitamina D per 100 g. Questi pesci tipici del mare del Nord e dell’Atlantico sono ricchi di omega-3 e di altre sostanze nutritive necessarie per un’alimentazione sana ed equilibrata.