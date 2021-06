Rappresentano uno dei problemi principali della lunga e torrida estate. Le punture di insetti di vario tipo colpiscono di giorno e di notte soprattutto nelle località di villeggiatura e in prossimità di aree verdi con ristagni d’acqua.

Una seccatura più o meno sopportabile che rimanda ad un quesito. Se e quando le punture possono trasmettere malattie infettive. In generale, il rischio è medio alto nei Pesi in via di sviluppo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La parola ai medici

Secondo la pubblicazione di un noto centro diagnostico di Milano ci sono insetti, come le mosche, che possono trasmettere malattie in modo per così dire naturale perché sulle loro zampe trasportano microrganismi che possono contaminare cibi e bevande.

Un altro modo per veicolare batteri è quello di portarli all’interno del loro corpo e trasmetterli all’uomo tramite punture. Basta pensare alle zanzare e alla possibilità di trasmettere la febbre gialla, la malaria o l’encefalite giapponese. Si tratta, però, di patologie diffuse soprattutto in altri continenti come il bacino amazzonico o il subcontinente indiano. Per cui l’attenzione deve essere massima nei viaggi all’estero e con la globalizzazione è bene essere accorti un po’ ovunque.

Scopriamo quali gravi malattie infettive possono essere trasmesse dalle punture di insetto e come prevenire

La nostra disamina riguarda quindi solo il tipo di malattie da vettori cui si può incorrere soprattutto se facciamo viaggi all’estero. Spesso si tratta di casi di importazione, cioè infezioni legate alla provenienza da alcuni Paesi. Il Ministero della Salute al seguente link fornisce delle informazioni utili da considerare proprio per prevenire le infezioni da puntura.

Oltre alle comuni zanzare ci sono altri volatili da considerare. Ad esempio, la mosca tse-tse può trasmettere i protozoi che causano la malattia del sonno o la tripanosomiasi africana, patologia frequente nell’Africa subsahariana. C’è poi una versione americana molto frequente in America Latina ed è causata dalle punture notturne di cimici.

Pidocchi e zecche

Alcuni tipi di acari, pidocchi e zecche possono trasmettere alcune forme di tifo. Al pari delle zanzare, le zecche sono quelle che possono veicolare maggiormente rischi di infezioni. Ecco perché è sempre bene far rimuovere eventuali zecche sulla pelle o fare trattamenti anti pidocchi se necessario.

Prevenire

Con il Mondo globalizzato, i voli low cost e l’interconnessione tra Stati chiaramente i rischi normalmente confinati a Paesi esteri possono riguardare anche l’Italia. Quindi scopriamo quali gravi malattie infettive possono essere trasmesse dalle punture di insetto e come prevenire seguendo delle buone norme di prevenzione.

Le regole principali riguardano l’uso di zanzariere a maglia stretta, la permanenza in luoghi possibilmente climatizzati. E ancora: usare indumenti chiari ed evitare profumi. Se ben tollerati, possiamo usare anche prodotti sulla pelle che tengono lontani gli insetti.