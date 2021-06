Le insalate sono dei piatti freschi, leggeri e dietetici che vanno bene in tutte le stagioni, soprattutto in estate. Normalmente pensiamo a delle ricette a base di verdure verdi, ma perché invece non usare le patate?

Ispirandoci alle ricette greche, potremo preparare dei contorni o secondi piatti buonissimi.

Questo alimento che teniamo nelle nostre cucine è l’ingrediente base per delle fresche insalate estive buonissime ed ecco 2 ricette prelibate da preparare in poco tempo

Prepariamo gli ingredienti che ci servono per la prima ricetta:

800 g di patate;

125 g di yogurt;

erba cipollina tritata;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Laviamo e peliamo le patate, poi tagliamole i piccoli quarti e facciamole lessare in una pentola con dell’acqua o in un robot da cucina.

Quando saranno cotte dopo circa 20-30 minuti scoliamole e passiamole sotto l’acqua per raffreddarle più velocemente.

Versiamo in una ciotola le patate, lo yogurt, l’erba cipollina e le spezie. Mischiamo bene per unire i sapori e mettiamo in frigo per una mezz’ora. Prima di servire aggiungiamo un filo d’olio e risaliamo a piacimento.

Un’altra ricetta gustosa a base di patate per un piatto fresco estivo

Prendiamo gli stessi ingredienti di cui sopra e aggiungiamo:

1 zucchina;

menta fresca;

olive nere a piacimento.

Utilizziamo lo stesso procedimento per preparare le patate. A parte durante la cottura avremo tagliato a fettine finissime rotonde le zucchine, che metteremo nella ciotola con il resto degli ingredienti. A fine cottura spezzettiamo la menta fresca e cospargiamo sul misto di patate e yogurt.

Mischiamo il tutto e aggiustiamo di sale e pepe; rispolveriamo di menta a piacimento. Aggiungiamo infine le olive, passiamo un filo d’olio se ci piace e lasciamo riposare in frigo per mezz’ora.

