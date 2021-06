La tecnologia ha fatto passi da gigante. È proprio vero che l’Innovazione non si ferma mai. Le macchine da scrivere di una volta, ad esempio, sono scomparse. Ognuno è in possesso di un computer. A tal proposito, bisogna sempre scegliere con cognizione di causa. Alcuni consigli possono aiutare.

Il cellulare oggi è diventato sempre più agile e intelligente. Prende addirittura il nome di smartphone. Ci sono, inoltre, dei programmi e delle app di cui nessuno può più fare a meno. Una di queste è WhatsApp.

Nelle prossime righe si vedrà che con questo trucco si può entrare in un gruppo WhatsApp senza invito.

I gruppi WhatsApp sono molto utili

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea. Un po’ come la chat di Facebook o di Instagram. Si possono scambiare messaggi in maniera gratuita disponendo unicamente di una connessione a Internet.

Un’altra funzione fondamentale riguarda i famosi gruppi. Delle vere e proprie stanze virtuali a cui possono accedere determinati utenti. Naturalmente solo su invito.

Ma se volessimo accedere ad un gruppo senza avere un invito? È possibile oppure no?

Con questo trucco si può entrare in un gruppo WhatsApp senza invito

Se abbiamo un dispositivo Apple, dobbiamo scaricare il programma Groups for WhatsApp dallo store. Tale applicazione è gratis ed è contraddistinta da un’icona verde raffigurante una vignetta.

Avviando questo programma, ci verrà richiesto di accedere col nostro profilo. Il passo successivo è cercare il gruppo che ci interessa, selezionarlo ed entrarci.

Se usiamo Android

Se usiamo Android, l’app da scaricare si chiama groups for joining. Questo programma funziona in maniera molto simile alla sua omologa per iOS. Basta installarla e cliccare sulla caratteristica icona che raffigura un gruppo di quattro persone.

A questo punto si scrive il nome del gruppo che ci interessa. Si aprirà il nostro WhatsApp e potremo accedere alla stanza anche senza invito.