Rimettersi in carreggiata dopo le mangiate delle feste è molto difficile. Soprattutto se si ha esagerato con i dolci e con i condimenti. Ma se non si vuole rinunciare al gusto, esistono molte ricette a base di ortaggi che lasciano lo stomaco e il palato soddisfatti.

Per questo oggi spieghiamo come portare in tavola un piatto di verdura di stagione depurante, poco calorico e saporito.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) 600 grammi di cavolfiore;

b) uno spicchio di aglio;

c) peperoncino se desiderato;

d) un ciuffetto di prezzemolo fresco;

e) pepe, quanto basta;

f) olive taggiasche denocciolate quanto basta;

g) sale, quanto basta;

h) olio extravergine di oliva, quanto basta.

Il procedimento

Lavare il cavolfiore sotto abbondante acqua corrente. Togliere i materiali di scarto su un tagliere pulito. Dividerlo in cimette. Tritare anche la testina di aglio.

Prendere una padella antiaderente e versare un cucchiaio di olio. Far rosolare l’aglio. Aggiungere l’ortaggio. Fare andare a fiamma medio alta per sei minuti.

Aggiungere le olive. Salare e pepare a piacere. Se fa piacere, aggiungere un pizzico di peperoncino.

Allungare con un po’ di acqua e proseguire la cottura per un altro paio di minuti. Quando il liquido si sarò asciugato, lavare il prezzemolo, tagliarlo finemente e inserirlo in padella per insaporire.

Dare una bella girata e versarlo nel piatto. Ecco pronta una deliziosa portata di verdure diversa dal solito che piacerà a grandi e bambini.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un piatto di verdura di stagione depurante, poco calorico e saporito.