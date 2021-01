Non stando attenti può capitare che un vicino si approfitti di noi e si colleghi al nostro WI FI. Soprattutto quando si hanno dei vicini giovani oppure con dei figli il rischio può essere concreto.

Il furto di internet non è solamente fastidioso ma può darci dei problemi in casa. Ecco perché oggi scopriremo come sapere se i vicini rubano internet dal nostro WI Fi e come risolvere il problema.

Come capire se i vicini rubano

Rubare la password del nostro WI FI può essere molto più semplice di quel che sembra. Non servono, infatti, grandi doti da mago del computer per poter indovinare una password debole.

Anche nel caso si mantenesse la password originaria del modem una persona versata nelle arti del PC potrebbe riuscire a superarla senza problemi. Come fare, quindi, a proteggere il proprio WI FI?

Il primo passo è quello di non allarmarsi senza aver prima delle prove, anche solo occasionali, che qualcuno ruba la nostra connessione. Una delle prove che ci indicano che qualcuno sta utilizzando il nostro WI FI è il calo della velocità di connessione del modem.

Per spiegarla in parole povere è necessario fare attenzione ai video sul cellulare o sulla televisione. Se capita, anche solo a volte, che fatichino a caricare, è il caso di correre ai ripari.

Cosa fare per proteggersi

Esistono solamente due modi per evitare che qualcuno rubi il nostro WI FI.

Il primo è prestare continua vigilanza, seguendo il consiglio prima spiegato. Il secondo è quello di cambiare la password con una più efficace. Già il solo atto di cambiare la password toglierà l’accesso alla fonte di internet ad ogni persona si sia connessa al nostro modem.

Il passo successivo è quello di impostare una password sicura. Per farlo basta pensare a qualcosa abbastanza lungo da essere difficilmente copiabile ma allo stesso tempo facile da ricordare. In questo modo sarà molto difficile potersi collegare al WI FI di casa.

Ecco spiegato, dunque, come sapere se i vicini rubano internet dal nostro WI FI e come risolvere il problema.

Se si è interessati ad altri trucchi per il cellulare si può cliccare su questo link. L’articolo a cui si verrà rimandati spiegherà come fare durare di più la propria batteria.