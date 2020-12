Dopo il cenone della vigilia e il pranzo di Natale è normale sentirsi un pò gonfi. Infatti i piatti ricchi di grassi e di carboidrati possono farci sentire pesanti nei giorni successivi.

La soluzione, però, è mangiare leggero e astenersi dal saltare i pasti. Per questo oggi possiamo svelare l’infallibile ricetta di vellutata depurativa perfetta per sgonfiarsi dopo le feste.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari:

a) una cipolla di medie dimensioni;

b) 300 grammi di finocchi;

c) una carota;

d) un porro;

e) 100 grammi di patate;

f) un dado da cucina per il brodo vegetale;

g) olio, quanto basta;

h) pepe ,quanto basta.

Il procedimento

Ecco il procedimento per preparare l’infallibile ricetta di vellutata depurativa perfetta per sgonfiarsi dopo le feste. Per prima cosa è necessario pulire tutti gli ortaggi presenti nella lista.

Le patate e le carote vanno pelate, mentre i finocchi e il porro vanno privati delle parti di scarto su un tagliere pulito. Affettare tutte le verdure a pezzi abbastanza grossolani.

Mettere sù una pentola di acqua e portarla ad ebollizione. Mettere le verdure dentro e lasciare andare il tutto per un’oretta a fuoco molto lento.

Una volta trascorso questo tempo, scolare le verdure lasciando dentro la quantità di acqua desiderata per capire quale consistenza si vuole dare al passato.

Inserire dentro un dado da cucina e frullare il tutto con un minipimer ad immersione. Salare e pepare a piacere.

Oggi abbiamo spiegato qual è il la vellutata fondamentale per affrontare il periodo successivo alle feste natalizie. Se si desidera rimanere informati sulle ultime tendenze per restare in forma, basta consultare la nostra sezione “Salute e Benessere”. Ad esempio cliccando su questo link si possono trovare dei consigli molto utili per mantenere la linea. Ecco un consiglio utilissimo: per dimagrire è utile aggiungere questa spezia alle bevande calde. Clicca qui per scoprire quale.