Il Covid, appare scontato dirlo, nel bene e nel male ci ha dato più di qualche insegnamento. Sicuramente ha posto l’accento sull’importanza delle relazioni sociali. Ci ha fatto capire anche qual è il valore reale della libertà di circolazione. E poi, senza dubbio, ha sottolineato quanto sia fondamentale tenere corrette abitudini per evitare il contagio di virus, batteri e altri patogeni.

A questo proposito, oggi parliamo di un oggetto particolare: il tappeto richiestissimo che lascia i batteri alla porta per una casa più sicura e pulita.

Di questi tempi dobbiamo armarci con ogni mezzo per contrastare la diffusione di agenti indesiderati. Il tappeto battericida, in questo senso, dovrebbe essere un pezzo importante del nostro arsenale.

Come funziona

Si tratta di uno zerbino decontaminante adesivo su cui sono presenti sostanze battericide. Normalmente, rientriamo a casa da fuori senza togliere le scarpe. Questo gesto potrà sembrare banale e per questo lo compiamo inconsapevolmente.

Tuttavia, sulle suole delle scarpe si accumula un quantitativo incalcolabile di batteri che importiamo nel focolare domestico. Grazie a questo speciale tappeto e alla sua efficace azione battericida possiamo ridurre i rischi che i batteri proliferino in casa.

Com’è fatto il tappeto battericida

Il dispositivo è composto da decine di fogli adesivi. Su ciascun foglio vi è una dose congrua di collante chimico. Questa colla ha il potere di trattenere il più possibile i microrganismi annidati sotto le scarpe o sulle ruote delle valigie.

Intendiamoci su un punto. Il tappeto battericida non è risolutivo contro il contagio. Tuttavia, costituisce un rimedio ulteriore per prevenire una maggiore diffusione di agenti patogeni nell’ambiente casalingo. Con una spesa modesta, però, possiamo attrezzarci per comprare il tappeto richiestissimo che lascia i batteri alla porta. Per una casa più sicura e pulita è, comunque, un buon alleato.

Il Covid ha sicuramente dato una scossa a tutti per metterci al riparo dal contagio. Per questo, la domanda di questo prodotto è aumentata molto negli ultimi mesi. Dunque, conviene affrettarsi per acquistare il tappeto richiestissimo che lascia i batteri alla porta per una casa più sicura e pulita.

